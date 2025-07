Uruguay está en el podio de sueldos legislativos más altos de la región, según estudio

Política

La empresa Directorio Legislativo, una organización con sede en Argentina y Estados Unidos que analiza los distintos poderes legislativos de la región, publicó el pasado lunes un ránking actualizado de los países de América Latina ordenados por los sueldos que reciben sus parlamentarios.

Según este trabajo, Colombia es el país de la región cuyos legisladores perciben un mayor salario en comparación con los demás. Los parlamentarios del país que preside Gustavo Petro reciben, en promedio, un sueldo de US$ 11.884.

En segundo lugar se encuentra México, cuyos ocupantes de bancas en el Poder Legislativo reciben un salario aproximado de US$ 9.666, y en tercer lugar están los legisladores uruguayos. Según los datos más actuales, nuestros representantes y senadores perciben en promedio un sueldo de US$ 9.489.

En el ránking, siguen Brasil, con sueldos de US$ 8.431; Perú, con ingresos de US$ 8.239, y Guatemala, donde los congresistas perciben US$ 7.986 al mes. En posiciones intermedias, están los parlamentarios de Chile (US$ 7.900) y los diputados de Costa Rica (US$ 7.760).

El estudio detalla que en Argentina se da un caso particular. Es el único país de la región en el que, además de una diferencia significativa en las remuneraciones de los legisladores de ambas cámaras, existen dos escalas salariales para los senadores. Esto se da por un decreto que los habilita a desacoplarse de los aumentos salariales otorgados al resto del personal legislativo.

“Como resultado, quienes aceptaron los aumentos perciben actualmente dietas de US$ 7.999, mientras que aquellos que optaron por rechazarlos mantienen dietas de US$ 6.621. Los diputados argentinos, en tanto, perciben un salario de US$ 4.787”, detalla el reporte.

“En República Dominicana, los legisladores cobran US$ 5.393, mientras que en Panamá los asambleístas reciben US$ 5.000. Le siguen Ecuador (US$ 4.759), Paraguay (US$ 4.755) y Honduras (US$ 4.601). En la base de la escala, Bolivia presenta los salarios más bajos de la región: allí tanto diputados como senadores perciben salarios de US$ 3.379”, finaliza.