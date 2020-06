Uruguay es el primer país en ratificar convención contra violencia y acoso laboral

Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar la Convención para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptada en 2019 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó hoy el organismo con sede en Ginebra.

El embajador uruguayo ante Naciones Unidas en Ginebra, Ricardo González, materializó esta ratificación en una ceremonia virtual celebrada junto al director general de la OIT, Guy Ryder.

La convención, aprobada por gobiernos, patronales y sindicatos al término de la última asamblea anual de la OIT, el 21 de junio de 2019, reconoce el derecho de todas las personas a un mundo sin violencia y acoso.

Delighted Uruguay is the first to ratify ILO Convention 190 on Violence and Harassment in the World of Work.



We have seen an increase in work-related violence and harassment during the #COVID19 pandemic



This is an important and timely step and I urge other countries to follow. pic.twitter.com/cH8njj75uN