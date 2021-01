Uruguay entró en la zona “roja” de riesgo por casos de COVID, según índice de Harvard

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó en su reporte diario que este viernes se hicieron 8.792 análisis y se detectaron 957 nuevos casos de coronavirus.

Con estos datos Uruguay entró en la zona roja de riesgo según el índice elaborado por la Universidad de Harvard.

Uruguay registró un promedio de 25.19 casos de Covid-19 cada 100 mil habitantes en siete días, informó el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19.

A partir de octubre, cuando Uruguay ingresó en zona amarilla (el 19 de octubre) ha habido un aumento de casos que fue exponencial entre la segunda quincena de noviembre y fines de diciembre.

El 13 de diciembre Uruguay ingresó en zona naranja, según la citada escala, y este viernes 15 de enero se ubicó en zona roja.

Pasaron 32 días para que nuestro país pase de la zona naranja a la roja, informó en su cuenta de Twitter el infectólogo Julio Medina.

"Lo esperable es que los departamentos que aún no están en rojo vayan evolucionando hacia ahí. Tenemos que frenar esto porque en nuestro país aún no hemos visto la peor cara de este virus", sostuvo el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República (UdelaR), colaborador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y miembro del Comité de Expertos Científicos en Gestión de la Crisis del Ministerio de Salud Pública (MSP).

