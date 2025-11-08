Uruguay creó tres reservas privadas para la conservación de la biodiversidad

Política

El Ministerio de Ambiente aprobó la creación de las primeras tres reservas privadas del país, un instrumento que permitirá que predios de propiedad particular sean gestionados con objetivos explícitos de conservación de la biodiversidad bajo supervisión estatal.

Las nuevas reservas se ubican en los departamentos de Artigas, Cerro Largo y Maldonado, y entre las tres suman aproximadamente 3.505 hectáreas.

La de mayor extensión está situada en las sierras de Aceguá, con más de 2.500 hectáreas destinadas a la preservación de ambientes serranos. En Artigas, cerca del área protegida Rincón de Franquía, se incorpora otra reserva de alrededor de 1.000 hectáreas, estratégica por su continuidad ecológica con espacios ya priorizados. Finalmente, en Maldonado, en la zona de sierras de Las Cañas, se aprobó una reserva más pequeña, de 5 hectáreas, que contribuye a resguardar parches de vegetación nativa y fauna asociada.

“Con la declaración de las reservas privadas, Uruguay busca cumplir con sus objetivos de conservación de la biodiversidad, mediante redes de espacios de conservación conectados y representativos de los ecosistemas prioritarios, en procura de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal”, destaca el Ministerio de Ambiente en su comunicado.

De acuerdo con la cartera, en ese compromiso se plantea que “sean conservadas y eficazmente gestionadas”, hacia 2030, “al menos el 30%” de las zonas terrestres y aguas continentales, costeras y marinas, en especial, las áreas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas.

“Para ello, se definen planes de áreas protegidas representativas desde el punto de vista ecológico, bien conectadas y gobernadas de forma equitativa”, finaliza la cartera.

Tal como destaca el texto difundido por la Secretaría de Estado, esta iniciativa se basa en una resolución de la pasada administración, bajo el mandato de Robert Bouvier al frente de la cartera.

