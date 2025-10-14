Uruguay crecerá 2,5% en 2025, según el FMI, pese a incertidumbre global por aranceles

Economía

Uruguay crecerá un 2,5% en 2025, según el nuevo informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mantiene sin cambios su proyección regional para América Latina y el Caribe en 2,4%, cifra idéntica al desempeño de 2024.

El dato llega en un momento de especial atención para las economías del sur del continente, ante la reorganización del comercio global provocada por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su política arancelaria, más moderada de lo esperado.

A pesar del contexto volátil, el organismo destaca que la economía uruguaya se muestra resiliente, con una tasa de expansión levemente superior al promedio regional. El informe, divulgado este martes en Washington, ubica a Uruguay por encima de Bolivia (0,6%), Venezuela (0,5%) y alineado con Colombia y Chile (ambos con 2,5%).

El crecimiento más destacado lo proyecta Argentina, con 4,5%, revirtiendo una caída del 1,3% en 2024. Paraguay, con 4,2%, completa el podio sudamericano. En contraste, Brasil crecerá un 2,4% —una moderación tras el 3,4% del año anterior— y Perú lo hará al 2,9%.

Contexto: incertidumbre comercial y señales mixtas

La revisión al alza del informe —0,4 puntos más que en abril— se explica por aranceles más bajos de lo previsto y por datos económicos más robustos, especialmente en México, que impulsó la mejora regional.

Sin embargo, el escenario comercial sigue dominado por la incertidumbre. Aunque Trump anunció en abril una nueva ronda de aranceles, muchos países lograron acuerdos bilaterales que atenuaron el impacto. Para el FMI, el efecto del “shock comercial” ha sido hasta ahora “modesto”.

El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, señaló que, pese al ruido geopolítico y comercial, “los datos muestran que muchas economías emergentes se están adaptando a las nuevas reglas de juego con una resiliencia notable”.

Uruguay: estabilidad con desafíos pendientes

En el caso de Uruguay, el informe no entra en detalles, pero el crecimiento proyectado del 2,5% refleja una economía moderadamente dinámica, que ha logrado sostener la inversión y el consumo pese a la desaceleración regional y el complejo entorno externo.

Aún así, el informe advierte sobre un posible freno al impulso interno en algunas economías sudamericanas, producto de “políticas fiscales y monetarias contractivas”, entre ellas Brasil. En este sentido, analistas locales alertaron que Uruguay podría enfrentar desafíos similares si persiste la presión inflacionaria o si el tipo de cambio no logra estabilizarse.

Con información de AFP