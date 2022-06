Uruguay alcanzó récord en cifras de suicidios el año pasado y superó guarismos del 2002

Locales

Uruguay hace años que viene luchando con el suicidio, una problemática que deja al país entre los veinte principales a nivel mundial y el que tiene las cifras más altas de todas las Américas. El 2021 fue un año particular porque era el segundo en el marco de la emergencia sanitaria y el que alcanzó cifras récords en este tipo de muertes, incluso superando a los registros del 2002, un año que todos los uruguayos recuerdan.

Según consignó el diario El Observador, en base a datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) el año pasado se registraron 758 suicidios, una tasa de 21,39 suicidios por cada 100 mil habitantes. El dato supera a lo registrado en la crisis financiera a inicios del siglo XXI que fue de 20,6 por cada 100.000 habitantes y, además, se explica por el aumento de autoeliminación en hombres.

El sociólogo, docente, investigador de la Universidad de la República e integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay Pablo Hein dialogó el pasado miércoles con el programa En la Mira de VTV, donde analizó el tema y profundizó en algunos aspectos.

En primer lugar, se refirió al rol que jugó la pandemia en esta temática y dijo que esa temática tiene varias respuestas. Una de ellas es que los uruguayos “aprendimos poco” de la pandemia para estos temas, que no solo involucran al suicidio, sino también a los procesos de la muerte y el duelo. “Aprendimos poco a transitar en comunidad culturalmente estas instancias de dolor y duelo que tuvimos a raíz de la pandemia”, aseguró.

El experto detalló que el sufrimiento o el duelo de la familia que padece este tipo de muerte es “eterno y constante” porque los allegados a las víctimas no logran encontrar una explicación a la muerte, un proceso que colabora con el duelo.

“Cuando se produce una muerte lo que hacemos es tratar de explicar ese evento, cómo sucedió, qué fue, para abordar la etapa del dolor. Entonces, cuando logramos entender, empezamos a transitar el dolor y el dolor en duelo. El duelo es un proceso colectivo, es un rito. Si esa muerte la logro explicar seguramente ese duelo tenga un transito colectivo, cultural y social mucho más armónico. En el caso del suicidio las víctimas o los supervivientes no logran una explicación de esa muerte porque es violenta, inesperada”, analizó.

“Como sociólogo, tenemos una perspectiva colectiva del fenómeno. Seguir enfocando en salud mental, en conducta individual, el problema nos sigue preocupando. La pregunta que debemos de hacernos es ¿por qué este fenómeno hace 30 o 40 años se mantiene estable? Si es un problema individual, ¿por qué se mantiene estable? ¿Por qué tenemos la tasa más importante de las Américas de Canadá a Argentina?”, cuestionó.

En este sentido, Hein dijo que ningún parámetro o característica de nuestro país explican la tasa tan alta de suicidios, sino que la pauta es “cultural y social”, aunque el factor “no es único”. “Los países que lograron frenar o revertir la causa tuvieron un comportamiento diferencial. Una cosa es la prevención, la intervención y la posvención, que básicamente se trabaja con la familia. Esas temáticas que usaron Chile y Colombia lo manejaron bien. No hay un determinante exclusivo”, explicó.

El sociólogo pidió no compararse con las Guyanas ni con Ecuador porque el registro de esos país de la mortalidad es “muy débil”, entonces deberíamos compararnos con Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos o Cuba, que tienen mejores registros que Uruguay.

“Cuba en el imaginario se considera que es alto, pero hace seis u ocho años logró bajarlas con una fuerte política en la prevención, en el médico de la familia. Desencapsuló el tema de la emergencia”, informó.

La ubicación de Uruguay entre los veinte países con las tasas más altas de suicidios no necesariamente es por el buen registro que tenemos porque si se ahonde en esa cuestión también se detecta un subregistro médico del suicidio.

“Si miramos las cifras de suicidio y divido en tres grandes estratos a la población, el problema lo tenemos concentrado en la tercera edad, mayores de 60 – 65 años. En Uruguay, sí somos la más grande de las Américas, pero tenemos muy pocos casos, 700-750 por año. Esto hace que si hago los cortes de edad genera pequeñas fluctuaciones. En los jóvenes (de 19 a 15) ahí no llega a dos dígitos (la tasa) cuando Uruguay llega a 20,4 cada 100 mil habitantes”, comentó.

“El suicidio juvenil es un problema del mundo adulto, no es un problema de los jóvenes, es el mundo adulto que le pone pruebas o aventuras, homogéneas a todos de diferentes estratos. Las dos grandes pruebas son la incorporación al mundo adulto: el trabajo y el mundo sexual. Entonces, medimos con la misma vara a todo joven, y no solo a todo joven, sino a varones y mujeres, y los varones y mujeres llegan a esa tapa diferencialmente. La niña llega mucho más armónica con su cuerpo, el varón es torpe”, agregó.

Finalmente, Hein finalizó la charla afirmando que Uruguay necesariamente tiene que trabajar en la prevención, en la intervención y en la posvención, y en el encare colectivo de la problemática porque destacó que estamos en un cambio de sociedad en el que los contextos de sufrimiento ahora se deben de resolver solos y no en colectivo. “El colectivo ya no importa más. Entonces, de alguna manera las experiencias personales van delimitando lo que es daño, lo que es sufrimiento, y lo que no soporto más”, concluyó.