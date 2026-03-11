Política

Uruguay, LATU y Microsoft lanzaron el primer laboratorio regional de “IA para el bien”

El gobierno, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y Microsoft firmaron este miércoles un acuerdo para poner en marcha en Uruguay un laboratorio de inteligencia artificial enfocado en desarrollar soluciones para el sector público y “proyectos con impacto social”.

En la presentación, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que el laboratorio será el primero de este tipo en Sudamérica y lo vinculó con la trayectoria tecnológica del país.

“Microsoft confía en el Uruguay para instalar un laboratorio que es el primero en Sudamérica”, afirmó. Según sostuvo, esa decisión se explica por la inversión en conectividad, plataformas digitales y formación de capital humano realizada en las últimas décadas.

El jerarca señaló además que el desafío es aprovechar los datos y las herramientas tecnológicas para mejorar los servicios del Estado. “La materia prima del presente son los datos”, destacó, y agregó que el objetivo es utilizarlos “para mejorar los servicios públicos, generar oportunidades de trabajo y desarrollo y densificar la matriz productiva”.

Sánchez indicó que el proyecto contará con una inversión pública cercana a US$ 400.000, aportada por agencias del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, mientras que Microsoft contribuirá con expertos, herramientas y esquemas de cofinanciación.

La presidenta del LATU, Lucila Arboleya, explicó que el laboratorio se apoya en una experiencia previa de colaboración entre la institución y la empresa tecnológica.

“Construimos sobre lo hecho”, afirmó, y señaló que en la etapa anterior se trabajó en unos 120 proyectos, de los cuales cerca de la mitad avanzaron hacia desarrollos productivos. Además, dijo que el proceso permitió capacitar a 700 personas.

Arboleya sostuvo que el nuevo laboratorio buscará desarrollar soluciones para problemas concretos en áreas como salud, clima o infraestructura, en conjunto con ministerios, intendencias y empresas públicas.

El vicepresidente corporativo y chief data scientist de Microsoft, Juan Lavista Ferres, definió a la inteligencia artificial como una tecnología capaz de generar cambios estructurales en la economía.

El ejecutivo agregó que, según mediciones de la empresa, Uruguay es el país de Sudamérica con mayor uso de inteligencia artificial, aunque la región aún está por detrás de Europa o Estados Unidos.

Lavista indicó que el laboratorio se enfocará en proyectos de impacto social en áreas como salud, sostenibilidad o educación y aseguró que los desarrollos se publicarán como código abierto. “Todo lo que hacemos en el laboratorio es donado a la sociedad”, afirmó.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, cerró el acto y sostuvo que el acuerdo conecta tres prioridades del gobierno: innovación, inteligencia artificial y desarrollo productivo.

“La innovación tiene que tener un propósito”, afirmó, y agregó que el objetivo es que las herramientas tecnológicas se utilicen para enfrentar desafíos sociales y mejorar la competitividad del país.

Cardona señaló además que el convenio tendrá una duración de tres años y forma parte de una estrategia para posicionar a Uruguay como hub regional de inteligencia artificial.

