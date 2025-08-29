Locales

Uruguay Impulsa: se publicaron los resultados del sorteo de los nuevos jornales solidarios

Montevideo Portal

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) publicó los resultados del programa Uruguay Impulsa, sustituto de los “jornales solidarios” que fue aprobado en el Parlamento a principios de mes.

A partir del próximo lunes 1º de setiembre, cada gobierno departamental se pondrá en contacto con las personas seleccionadas en su departamento.

Se puede acceder a los resultados del sorteo a través de este sitio web.

Según el comunicado de dicho organismo, hubo 162.464 inscripciones en esta iniciativa, que “busca fortalecer la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país”.

Luego de que el Banco de Previsión Social verificara los datos, se definió que 145.374 personas quedaron habilitadas para participar del sorteo de 5.500 cupos previstos para esta edición.

El programa funcionará entre setiembre y diciembre.

