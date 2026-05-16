Uruguay Impulsa: cómo y cuándo anotarse para acceder a los nuevos jornales solidarios

Montevideo Portal

El programa Uruguay Impulsa, sustituto de los “jornales solidarios”, anunció cuándo abrirá sus inscripciones para la población.

La iniciativa de alcance nacional tiene como finalidad “promover la inserción y reinserción laboral de los colectivos más vulnerables en todo el país”, comunicó el gobierno en su página web.

Así, el programa pretende otorgar empleo a unas 5.500 personas de 18 a 65 años que no perciban prestación salarial pública ni privada, ni que tampoco estén inscriptas en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

De tal forma, esta segunda edición abrirá sus inscripciones el lunes 1º de junio, e irán hasta el miércoles 10 del mismo mes.

La inscripción se realizará únicamente a través de esta página web, una vez inicie el plazo.

Una vez termine el período de enrolamiento, la selección de participantes para Uruguay Impulsa se realizará “a través de un sorteo unificado y automatizado” gestionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

También se habilitarán puntos de apoyo presencial en todo el país para “facilitar” las inscripciones. Estos se abrirán en coordinación con municipios, gobiernos departamentales y oficinas de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, así como también del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

Sin embargo, el gobierno dispuso que no podrán participar de esta edición de Uruguay Impulsa quienes hayan formado parte “durante al menos dos meses” en la instancia del año pasado.

Quienes participen recibirán una prestación mensual nominal de $ 20.592.