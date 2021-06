Uruguay Es Música pide volver a trabajar sin discriminar a quienes decidieron no vacunarse

Política

El colectivo Uruguay Es Música dio en la tarde de este lunes su primera conferencia de prensa, en la que planteó la "necesidad y urgencia" de que se reactiven los conciertos de música en vivo, y presentó un plan en tres etapas para hacerlo.

Danilo Astori Sueiro, director de la productora Gaucho y de La Trastienda Club, la sala de conciertos en la que se realizó la conferencia, planteó que la asociación decidió dar la conferencia por "el actual contexto de extrema gravedad y urgencia que está sufriendo la industria musical y la industria cultural en nuestro país".

"Somos una asociación civil integrada por productores, promotores, gestores culturales, representantes de artistas y algunos de nosotros dirigimos algunas salas privadas", dijo Astori Sueiro, quien agregó que Uruguay Es Música cuenta con "un núcleo matriz de unos 50 asociados aproximadamente".

Lea Ben Sasson, productora, promotora, representante de artistas destacó que "la cultura es un fuego interno que no se puede detener". La cantante y composito expresó sobre el cierre de la conferencia: "Necesitamos sensibilizar a las autoridades".

Por su parte, Leandro Quiroga, promotor y productor, director de la sala y el festival Medio y Medio, aseguró que "más que hablar del ´pase responsable'", que es el proyecto del gobierno para reactivar el sector, el colectivo propone "hablar de reactivación".

"Queremos plantear tres etapas en el plan de reactivación, que se irán dando según lo que la realidad sanitaria y la construcción de estas etapas requiera. La primera y sustancial es que queremos volver a trabajar, queremos una reactivación ya, con los protocolos vigentes al día del cierre (...) Hemos tenido una cantidad enorme de espectáculos y espectadores que hemos atendido en todo este periodo. Más de 1.000 shows y 150.000 espectadores que han sido cuidados por quienes integramos la industria de la música. Podemos volver a la actividad y dar ese espacio de vida a los trabajadores", aseguró Quiroga.

La segunda etapa refiere a shows con "pase responsable", y la tercera a "la normalización total de actividad".

En cuanto al "pase responsable", la principal novedad que propone el colectivo es que se habilite el ingreso de personas a conciertos que no se vacunaron ni estuvieron enfermas, a través de un test de antígeno financiado por el Estado.

"Planteamos tres estatus de posibilidad de ingreso, para intentar contemplar a todos los puntos de vista, a todas las elecciones personales y las libertades que tenemos para enfrentar la pandemia: al que decida vacunarse, al que haya transitado la enfermedad, y al que decida no hacerlo. Creemos que la cultura tiene que ser lo más amplia posible, en cuanto a todos los que decidan asistir a un espectáculo, por la libertad de ellos, por la nuestra, los productores, de producir, y de los artistas de estar encima de un escenario", dijo el director de Medio y Medio.

Tres estatus

El primer estatus está integrado por vacunados podrían entrar con certificado de vacunación, pero sin test, y con una ventana de validez de seis meses, como le informó el gobierno al grupo en un primer momento. Quiroga destacó que "esto es algo que se está aplicando en algunas partes del mundo".

El segundo estatus está integrado por los inmunizados: quienes transcurrieron la enfermedad. El registro en la aplicación Coronavirus Uy podría certificar que la persona estuvo enferma. "Creemos que el examen serológico podría tener la misma validez", aseguró Quiroga.

"El tercer estatus para acceder a un concierto está integrado por quienes no están vacunados ni estuvieron enfermos. Estas personas van a requerir test, que según entendemos se harían en farmacias, ya que obviamente no es algo que se pueda hacer en la puerta de las salas. Y pensamos que ese test debe ser subsidiado por el Estado", explicó el productor, quien agregó que "afrontar los test de los no vacunados ni inmunizados va a ser un porcentaje menor" para el Estado, si se tiene en cuenta que cada vez más personas estarán vacunadas.

"El pase responsable sería inservible si todo el mundo tendría que pagar el test, que le saldría el doble o el triple que el ticket de entrada al espectáculo. No sería para nosotros una herramienta válida para decir ‘estamos trabajando para que el sector vuelva de la mejor manera'", aseguró.

En la prueba piloto de "pase responsable" que el gobierno realizó este sábado en el Auditorio Nacional Adela Reta, pidió prueba obligatoria de antígenos previa al ingreso a sala, financiada por los espectadores.

En cuanto al valor del test, los voceros del colectivo aseguraron que tendría un valor de entre $ 700 y $ 1.000. Consultado por Montevideo Portal, Quiroga respondió que el colectivo no tiene un estimativo de cuánto costaría para el Estado financiar los test de quienes no se vacunaron ni estuvieron enfermos y quieren asistir a los shows.

Diferentes opiniones

Por otra parte, Lea Ben Sasson también se refirió al pase responsable, para aclarar especialmente que el colectivo no participó de la prueba piloto organizada por el gobierno ni de las protestas a las afueras del auditorio.

"Nosotros no vamos a la puerta ni adentro adonde no nos invitan. Nos hubiera encantado participar para entender en qué consiste, cómo se va a implementar, básicamente porque los que van a llevar a cabo los test, si es que se implementan, son los productores de espectáculos y los artistas. Entonces estaría bueno ser parte de esas propuestas, y no enterarnos por los medios", dijo Ben Sasson, quien criticó que el piloto haya sido para un centenar de espectadores. "No se entiende bien un testeo para 100 personas; 100 personas son un edificio en Puerto Madero. Creo que en el mundo los testeos se hacen en lugares muy grandes", aseguró.

La vocera aclaró además que Uruguay Es Música es "un colectivo grande, y en los colectivos grandes hay diversidad", por lo que en el caso del "pase responsable" no hay "una postura del colectivo al respecto, justamente porque hay varias opiniones".

"Lo que sí sabemos es que puede implementarse una manera de volver a los espectáculos contemplando el trabajo de todos y la libertad de las personas; no discriminar. Que el público tenga acceso económico y de toda índole como en el resto del mundo a los espectáculos", agregó.

Piden no politizar

"Ya ha pasado mucho tiempo y este sector viene siendo muy dañado por la pandemia, al igual que mucha gente en Uruguay y el mundo, pero en particular este sector tiene un factor que ya no resiste, que es la prohibición de trabajar", aseguró Ben Sasson. "Somos un sector de trabajadores que tiene prohibida su actividad, cuando hay un montón de actividades que no están prohibidas (...) Tenemos miedo de que terminen cerrando las salas en Montevideo, que es algo que cuenta tanto construir", agregó.

"Hay una necesidad muy fuerte de despolitizar cualquier gestión en torno a esto. No queremos contribuir a estas cuestiones de grietas y discusiones que terminan en la política y terminamos perdiendo nosotros, que somos solo trabajadores que queremos dedicarnos a lo que hacemos hace años. Necesitamos trabajar de alguna manera", explicó la artista.

De la conferencia también participó Verónica Piana, directora de Majareta Producciones, quien destacó los avances en la profesionalización del sector en los últimos años y se refirió al trabajo del colectivo. En ese sentido, los voceros destacaron que el subsidio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de $ 6.800 durante tres meses para los artistas, "no es suficiente".

