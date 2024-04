Uruguay, ¿desde cuándo país de acopio de cocaína? El nuevo cruce entre Carrera y Calabria

Política

Los ex directores generales de Secretaría del Ministerio del Interior, el frenteamplista Charles Carrera y el blanco Luis Calabria, han protagonizado en los últimos días distintos contrapuntos públicos acerca de las políticas de seguridad.

Uno de los últimos fue, en particular, sobre el combate al narcotráfico y el posicionamiento de Uruguay como un país de acopio de drogas.

Mientras el frenteamplista apunta a decisiones del actual gobierno que desde su punto de vista favorecieron la “corrupción” policial, el nacionalista señala que en 2019 hubo grandes cargamentos de droga que salían desde Uruguay hacia Europa.

Calabria dijo días atrás que el Frente Amplio había desarticulado las brigadas departamentales de droga de Montevideo y Canelones, lo que provocó el nuevo cruce con el senador opositor y también exdirector general del Ministerio del Interior.

Este lunes, en entrevista con radio Sarandí, Carrera dijo que “este va a ser el quinquenio más violento en la historia de Uruguay”. “Este quinquenio va a superar el número de homicidios del quinquenio anterior”, apuntó. Además, pidió al gobierno asumir “una crisis en materia de violencia”.

Sobre las brigadas departamentales, el frenteamplista afirmó que “si el Frente Amplio desarticuló algo fue por el nivel de corrupción que existía en las jefaturas de Canelones y Montevideo”, pero consideró “una mentira” que la decisión haya incentivado el narcomenudeo.

“Había un nivel de corrupción muy grande y por eso fue que el Frente Amplio desarticuló. Este gobierno tiene el mérito de haber hecho una purga en la Policía Nacional y haber echado a los mejores policías que han luchado contra el narcotráfico”, agregó.

Carrera consideró que el actual gobierno “desarticuló” una política de Estado en materia de drogas. “Cuando hablan de que nosotros no teníamos lazos con la DEA, el Frente Amplio tenía el único policía premiado por la DEA en cargos de responsabilidad. ¿Era frenteamplista? No, yo no sé lo que vota Mario Layera [exdirector nacional de Policía]. Pero fue el único policía que había ganado una medalla de oro por el aporte en el combate. Cuando uno escucha términos tan livianos y mentirosos... es mentir decir eso”, señaló.

El senador señaló también que el actual gobierno convocó a mandos policiales “de la vieja guardia” que “vinieron a restaurar las viejas lógicas de las unidades organizativas de la Policía”, y mencionó entre ellas a las comisarías como “centros de corrupción”. “Y eso ha hecho daño. Porque por algo Uruguay hoy es un país de acopio [de drogas]”, apuntó.

En respuesta, Calabria señaló que la política contra el narcotráfico del Frente Amplio fue “nefasta”. “Ellos cerraron las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones, que permitían la lucha contra el narcomenudeo. Se relacionaron mal con la DEA, y todo eso propició que Uruguay pasara de ser un país de tránsito a un país de acopio, con los riesgos que ello conlleva”, afirmó en diálogo con Telenoche (Canal 4).

El dirigente del sector nacionalista D Centro argumentó que en 2019 fue detectado en Hamburgo un cargamento de cuatro toneladas y media de cocaína enviado desde Uruguay. “Eso significa, porque la droga entra por avionetas, y 400 kilos es su capacidad de carga, que más de 12 avionetas entraron a Uruguay y fueron acopiadas para cargar en el barco”, señaló.

“También en 2019, en el Frente Amplio, se conoció de un cargamento de seis toneladas. O sea que más de 15 avionetas entraron. Entonces creo que tienen que tener mucha autocrítica y mucha legitimidad para hablar de la política de seguridad”, añadió.

Calabria también realizó un contrapunto a Carrera sobre las afirmaciones sobre la corrupción en las brigadas departamentales.

“Ese es un razonamiento patológico que hace. Si usted tiene corrupción, tiene que sacar a los policías corruptos. Es como si tuvieras corrupción en un hospital, y cerrás el hospital”, dijo.

