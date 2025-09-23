Política

Ursea detectó venta ilegal de combustibles en bidones, pero sin pruebas de contrabando

El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) por la oposición, Richard Charamelo, habló este martes sobre las denuncias por venta clandestina de combustibles en departamentos de frontera.

Explicó que en el último mes el organismo realizó 18 inspecciones tras recibir denuncias, y en cuatro constató ventas ilegales. “Estamos hablando de casas de familia o comercios con bidones de 10 o 20 litros”, dijo.

Charamelo remarcó que no se comprobó que el combustible provenga del exterior. Según indicó, en la mayoría de los casos sería combustible comprado en estaciones de servicio y revendido, sobre todo a motociclistas en barrios.

El opositor añadió que la Ursea coordina acciones con Aduanas y el Ministerio del Interior para reforzar controles en zonas limítrofes, aunque aclaró que hasta ahora no hubo denuncias de las distribuidoras sobre contrabando a gran escala.