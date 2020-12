Uriarte dijo que “es imposible” que el COVID de la carne en China haya surgido en Uruguay

Locales

China encontró restos de coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso de Brasil y Uruguay, según informaron las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en el centro del país. Los embalajes de cerdo congelado brasileño y de ternera uruguaya dieron positivo en sendas pruebas de ácido nucleico realizadas el pasado 5 de diciembre en dicha ciudad, anunció la comisión sanitaria local en un comunicado.

En cuanto a la ternera uruguaya, la empresa exportadora es Breeders and Packers Uruguay, cuyo lote afectado llegó primero a Malasia y desde el pasado 2 de marzo había quedado almacenado en la ciudad china de Tianjin.

La noticia generó sorpresa en las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ya que es la primera vez que ocurre este tipo de hechos. En este sentido, el titular del MGAP, Carlos María Uriarte, brindó declaraciones a Radio Monte Carlo y explicó que la carne data de una producción que se realizó en el mes de diciembre del año 2019, es decir de hace un año, y que ingresó al país oriental el 2 de marzo, fecha en que Uruguay, según el ministro, no tenía coronavirus.

Tanto diciembre del 2019 y el 2 de marzo son "períodos donde en Uruguay no había llegado el coronavirus", insistió el ministro. "Si bien no negamos que lo hayan encontrado, es realmente imposible de que eso haya surgido en Uruguay. Teniendo en cuenta que, en aquel entonces ha estado girando en el extranjero, no sé si en China, pero nos hace descartar cualquier posibilidad de que ese virus haya provenido de Uruguay", aseguró el secretario de Estado.

Además, agregó: "Y estamos a la espera de una versión oficial, porque eso es una versión periodística, para responder con Cancillería, Instituto Nacional de Carnes (Inac) y el Ministerio a tales efectos".

Consultado sobre qué posible recorrido podría haber hecho esos embalajes, Uriarte dijo que no puede definir el itinerario exacto, pero que, al 2 de marzo, cuando ingresaron los paquetes a China, Uruguay no tenía coronavirus.

Finalmente, el ministro explicó que los controles que se hacen hoy en día en nuestro país son de prevención, "tratando de que el virus no entre a nuestras cadenas agroalimentarias".

"Realmente hoy el sistema está bajo una presión enorme como está toda la sociedad. Ojalá no tengamos que lamentar, pero la presión es muy grande y si no lo hemos tenido aún (casos de COVID) es gracias a los propios trabajadores uruguayos que se cuidan. Tuvimos dos casos muy cerquita de dos personas que se sintieron mal, no fueron a trabajar y después dieron positivo, pero, como tomaron esa medida, salvaron a todos los compañeros e industrias. Hasta ahora no hemos detectado ningún caso positivo en nuestras cadenas, pero la presión es altísima para que no ingrese", finalizó.

