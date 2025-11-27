Uno por uno, todos los multimillonarios y empresarios que Donald Trump ha indultado

Internacionales

A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, realizó uno de los indultos más tradicionales cuando concedió clemencia a Waddle y Gobble, dos pavos, antes de partir para celebrar el Día de Acción de Gracias en Mar-a-Lago.

Durante su segundo mandato, Trump ha otorgado muchos indultos menos convencionales. En lo que va de año, ha otorgado clemencia —incluyendo indultos y conmutaciones— a más de 1.600 personas, en comparación con los 238 actos de clemencia que otorgó durante todo su primer mandato, según el Pew Research Center.

De los realizados este año, 1.500 fueron a acusados por la insurrección d??el 6 de enero de 2021.

Algunos son nombres famosos, como la exestrella de béisbol Darryl Strawberry, y otros son sus firmes partidarios, como los acusados ??del 6 de enero, según consigna el portal Business Insider. La lista también incluye a varios empresarios destacados: algunos, como Changpeng Zhao (cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance), se alinean con la agenda de Trump, como su apoyo a la industria de las criptomonedas. Otros incluso respaldaron políticamente a Trump.

Estos son los multimillonarios y empresarios destacados a quienes Trump ha indultado o conmutado las sentencias en lo que va de su segundo mandato, según la lista más reciente publicada por la Oficina del Fiscal de Indultos. Están enumerados en el orden en que se les concedió el indulto.

Ross Ulbricht, fundador de Silk Road. En su primer día completo en el cargo, Trump indultó al fundador de un mercado en línea de bienes y servicios ilegales que generó cientos de millones de dólares en ventas, según el FBI. En 2015, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por tráfico de drogas, lavado de dinero y piratería informática, entre otros cargos.

Devon Archer y Jason Galanis, inversionistas y exsocios comerciales de Hunter Biden (hijo de Joe, el expresidente de EE. UU.), recibieron clemencia en marzo. En 2018, ambos fueron condenados por defraudar a una entidad tribal nativa americana. Archer mantuvo su inocencia; Galanis se declaró culpable de dos fraudes de valores.

Benjamin Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed, fundadores de BitMEX. En marzo, Trump indultó a los tres fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas, así como a un exempleado de alto rango, quienes se declararon culpables de no mantener programas contra el lavado de dinero, lo cual violaba la Ley de Secreto Bancario, en 2022.

Trevor Milton, fundador de Nikola. El empresario detrás del fabricante de camiones eléctricos Nikola fue indultado en marzo. En 2023, fue condenado a cuatro años de prisión tras ser condenado por fraude de valores y fraude electrónico. También se le ordenó pagar a Nikola casi 168 millones de dólares por realizar declaraciones públicas engañosas sobre la empresa. Milton negó haber cometido ninguna irregularidad. Según los registros de financiación de campaña, Milton había donado cientos de miles de dólares a causas republicanas.

Carlos Watson, cofundador de Ozy Media. Menos de un año después de que fuera condenado por fraude, el presidente estadounidense conmutó su sentencia. Watson, quien mantuvo su inocencia, fue declarado culpable de crear un plan para estafar a inversores por decenas de millones de dólares falseando la situación financiera de Ozy, llegando incluso a hacerse pasar por ejecutivos de medios de comunicación ante prestamistas y posibles inversores. En diciembre de 2024, fue condenado a casi 10 años de prisión y al pago de US$ 37 millones en concepto de indemnización.

Paul Walczak, gerente de una residencia de ancianos. El director ejecutivo de una empresa de residencias de ancianos de Florida fue indultado en abril tras declararse culpable de delitos fiscales. Aproximadamente dos semanas antes había sido condenado a 18 meses de prisión y al pago de US$ 4,4 millones en concepto de restitución por no pagar impuestos sobre la nómina ni presentar declaraciones de impuestos sobre la renta.

Todd y Julie Chrisley, inversores inmobiliarios y estrellas de telerrealidad. Todd, inversor inmobiliario convertido en estrella de telerrealidad, y su esposa, Julie, declarados culpables de fraude bancario y evasión fiscal en 2022, fueron indultados en mayo. La pareja, que mantuvo su inocencia, fue condenada a un total de 19 años de prisión y al pago de aproximadamente US$ 22 millones en concepto de restitución.

Lawrence Duran, ejecutivo de atención médica. A Lawrence Duran, excopropietario de American Therapeutic Corp. —que operaba clínicas de salud en Florida—, se le conmutó la pena en mayo. Se había declarado culpable de fraude al Medicare y lavado de dinero. Fue sentenciado a 50 años de prisión y se le ordenó pagar US$ 87,5 millones en concepto de restitución en 2011.

Marian Morgan, inversionista. En mayo, Trump conmutó la sentencia de Marian Morgan, quien fue condenada por múltiples cargos de fraude en 2011. Cumplía una condena de casi 34 años de prisión y se le había ordenado pagar US$ 20 millones en restitución. Junto con su esposo John, Morgan dirigía una firma de inversión con sede en Sarasota que funcionaba como un esquema Ponzi y gastó US$ 10 millones del dinero de los inversionistas en autos de lujo y una mansión frente al mar, según la fiscalía.

Imaad Zuberi, inversor de capital riesgo. En mayo, Trump conmutó la condena de 12 años de prisión de Imaad Zuberi, quien se declaró culpable en 2019 de realizar contribuciones ilegales a campañas, falsificar registros de lobby y evasión fiscal. Su condena también incluyó una restitución de US$ 15,7 millones y una multa de US$ 1,75 millones. Zuberi, quien dirigía una pequeña empresa de capital riesgo, había recaudado fondos y realizado donaciones a Barack Obama y Hillary Clinton, pero tras la victoria de Trump en las elecciones de 2016 cambió de bando y donó US$ 900.000 al comité inaugural del republicano.

Changpeng Zhao, cofundador de Binance. Es el más rico de los indultados por Trump: posee una fortuna de casi US$ 80 millones, según Forbes. El cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas fue indultado en octubre tras declararse culpable de violar las normas contra el blanqueo de capitales de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. Fue condenado a cuatro meses de prisión y a una multa de US$ 50 millones.

Joseph Schwartz, empresario de residencias de ancianos. Fue indultado en noviembre tras declararse culpable de fraude fiscal. En abril, fue condenado a tres años de prisión y al pago de US$ 5 millones de dólares en concepto de restitución.

