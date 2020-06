Uno de los denunciantes del cuplé respondió con otro cuplé, pero dedicado a Darwin

Curiosidades

Roberto Araújo, Holger Vildozola, Mariano Camacho y Fernando Araujo fueron los encargados de hacer la denuncia penal contra La mesa de los galanes (Del Sol), a raíz del cuplé sobre Rivera del personaje Edison Campiglia.

El tema ocupó ayer la media hora previa a la sesión del Senado, con críticas a los humoristas por parte de senadores del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Uno de los denunciantes, Roberto Araújo, es conocido en el departamento de Rivera por sus libros y también por sus versos, que hace para diferentes ocasiones.

En este caso, el cuplé de Rivera le sirvió de inspiración para responder con la misma métrica que Campiglia ("La guitarra" de Los Auténticos Decadentes). Lo hizo sin embargo en respuesta a Darwin Desbocatti, el personaje de No toquen nada de la misma emisora.

En su sitio web, RobertoAraujo.com.uy, pueden leerse varios de sus versos y artículos. En el último, aclara: "Contestándole al personaje de Carlos Tanco, de emisora Del Sol (no me gusta repetir un tema, pero hay aquello de que quien calla otorga, y yo no sé mucho de callar)".

En la canción, responde en tono similar al cuplé original, pidiendo que Argentina se quede con Darwin Desbocatti y aludiendo a su hermana. Le siguen además otros versos de respuesta a otros asuntos.

La xenofobia otra vez se hizo sentir,

Y otra vez se la agarraron con Rivera,

Se fue al carajo el Darwin con su decir,

Y le respondo en portuñol desta frontera.

El que mató a los charrúas fue Bernabé,

Un sureño criado en la escollera,

Y fue mi tierra la que lo hizo pagar muy caro,

Con su melena colgada de una tranquera.

A lo mejor lo que podíamos hacer,

Para acabar de una vez el parloteo,

Es confrontar dos payadores frente a frente,

Yo por Rivera y vos por Montevideo.

...............

Y ya está, llevátelo Argentina,

Si siempre fueron tuyos,

Te sirven de letrina,

....................

A los del sur si le hablas de un orejano,

Se les figura un orejudo veterano,

Con esto Darwin nos quedamos mano a mano,

Andá a manguear a los porteños en verano.

...........

Por favor hacete cargo vos,

Llevátelo Argentina,

Por aca ya bastó,

el tema se agotó,

que te banque Cristina

......................

Pues según vos el riverense es retardado,

Porque en el sur abunda el superdotado,

Pero los vi con su bolso abarrotado

Con café azúcar y ticholo bagayeado.

.............

No me vengas con que preferís el Chuy,

Porque es barato y en verdad te queda cerca,

Con ese verso a muchos vi por aquí,

Que lo que quieren es al fin llevarse merca.

..................

No precisamos de su murga trasvertida,

Ni tu pobreza que ya es más que franciscana,

Y ya que hablas de lo del garche yo te pido,

Que pa probarnos nos presentes a tu hermana.

..................

Por favor, hacete cargo vos,

Te lo digo de nuevo,

Si nos querés probar, anímate a payar,

Si es que te dan los huevos.