Uno de cada dos tiene “simpatía” por Orsi, “fuerte contraste” con aprobación del gobierno

La última encuesta de Opción Consultores, correspondiente a setiembre de 2025, muestra que el presidente Yamandú Orsi conserva una imagen personal positiva entre la mayoría de los uruguayos, aunque la valoración de su gestión aparece sensiblemente más baja.

El estudio, realizado entre fines de julio y comienzos de agosto, señala que el 50% de los consultados siente simpatía por el presidente, el 15% expresa antipatía y el 27% declara una postura intermedia, sin inclinación clara hacia uno u otro sentimiento.

Sin embargo, cuando la pregunta se enfoca en la evaluación de su desempeño como gobernante, los resultados son más moderados. Según Opción, alrededor del 30% aprueba la gestión del gobierno, mientras que un 21% la desaprueba y el resto se ubica en una zona neutra o sin opinión.

Las diferencias por afinidad política son marcadas: entre quienes votaron al Frente Amplio, el 85% manifiesta simpatía por Orsi y solo una minoría expresa sentimientos negativos. En cambio, entre los votantes de la Coalición Republicana la simpatía desciende al 23% y la antipatía asciende al 25%.

El estudio también muestra que la valoración del mandatario es algo mejor entre los jóvenes y los habitantes del área metropolitana, mientras que en el interior del país la simpatía desciende algunos puntos. Los sectores de mayor nivel educativo tienden a tener una percepción algo más favorable, mientras que entre los de menor nivel predomina la neutralidad o la indiferencia.

“La imagen actual de Orsi ante la ciudadanía no es demasiado diferente de aquella con la que triunfó en las elecciones de 2024 ni tampoco de la que registraba en los años previos, con la excepción de que fue incrementando progresivamente su conocimiento entre la población”, señala el informe.

El contraste entre la percepción personal y la gestión no es un fenómeno nuevo en la política uruguaya, pero en el caso de Orsi aparece de forma temprana, a pocos meses de haber asumido el gobierno. En términos comparativos, su antecesor, Luis Lacalle Pou, tenía en el mismo momento de su mandato un nivel de simpatía algo superior, cercano al 57%.

El estudio se realizó mediante encuestas telefónicas y online a nivel nacional entre el 24 de julio y el 8 de agosto, con una muestra representativa de 800 casos y un margen de error de aproximadamente ±3,5 puntos porcentuales.

