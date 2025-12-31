Contenido creado por Gonzalo Charquero
Policiales

Y Pum

Uno atrás del otro: insólito y leve choque en el puente de La Barra de Maldonado

El siniestro vial generó trancazos en una de las zonas más características de la costa uruguaya.

31.12.2025 10:54

Lectura: 1'

2025-12-31T10:54:00-03:00
Montevideo Portal

Un siniestro vial ocurrió sobre el mediodía de este martes 30 de diciembre en el puente de La Barra de Maldonado, cuando vehículos que circulaban a baja velocidad terminaron colisionando.

Las imágenes, divulgadas por FM Gente, muestran el momento del siniestro.

De acuerdo con lo informado por el citado medio, el incidente provocó trancazos de tránsito en la zona.

Montevideo Portal


