Uno atrás del otro: insólito y leve choque en el puente de La Barra de Maldonado

Un siniestro vial ocurrió sobre el mediodía de este martes 30 de diciembre en el puente de La Barra de Maldonado, cuando vehículos que circulaban a baja velocidad terminaron colisionando.
Las imágenes, divulgadas por FM Gente, muestran el momento del siniestro.
De acuerdo con lo informado por el citado medio, el incidente provocó trancazos de tránsito en la zona.
Accidente leve registrado esté mediodía en el Puente de La Barra, el cual generó grandes congestiones vehiculares en el tránsito de la zona. pic.twitter.com/rRLtxvrjV9— Fm Gente?????? 094054756 (@fmgenteradio) December 30, 2025
