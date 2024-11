Uno a uno: los miembros de partidos de la coalición que anunciaron su respaldo a Orsi

Elecciones 2024

Por Cecilia Presa

cecipresa

En los últimos días, varias personas con distinta relevancia y jerarquía dentro de los partidos integrantes de la coalición republicana, cuyos líderes acompañan la candidatura del nacionalista Álvaro Delgado, han anunciado su respaldo al frenteamplista Yamandú Orsi.

Tras la salida pública este lunes de la exprecandidata presidencial colorada Zaida González Legnani, que generó críticas desde el Partido Colorado, apareció, también desde filas coloradas, una agrupación nueva de Maldonado llamada Batllistas Independientes que emitió un comunicado sin firma en la misma línea y con las mismas consecuencias.

Por su parte, Mariella Demarco, la excandidata a intendenta de Montevideo (2010) por el Partido Independiente que apoyó la candidatura del colorado Ernesto Talvi en 2019, grabó un video en el que expresa que entiende que “tenía” que “acompañar a Zaida” en su decisión.

Pero antes, hicieron lo suyo el exasesor de Seguridad Ciudadana nacionalista Víctor Björgan Barrios y el exasesor en seguridad de Talvi, de extracción colorada, Roberto Rivero.

Si bien ninguno tiene un perfil demasiado alto, sí han ocupado cargos en la orgánica de sus respectivos partidos y algunos han tenido cierto lugar de jerarquía.

Por la cantidad y lo seguido que han aparecido, estos respaldos generaron reacciones. Algunos oficialistas incluso plantearon dudas sobre lo “orgánico” de las decisiones. Es el caso del senador electo Sebastián Da Silva, que, días atrás, ante la noticia de una nueva incorporación, denunció a través de X: “[Integrantes del FA] han llamado a tanta gente. Están tan desesperados que la subestimación de los valores les hace olvidar que se puede grabar las llamadas…”.

Fuentes del Partido Nacional dijeron a Montevideo Portal que la grabación a la que hace referencia Da Silva en su tuit apareció en una reunión de dirigentes a comienzos de esta semana, en la que se dio conocimiento de presuntas llamadas a militantes y dirigentes por parte de figuras del MPP “del entorno de Orsi”.

“No dicen nada, solo se la dan de amigos, pero sugieren: ‘Vení con nosotros, que te damos un cargo’”, relató una fuente y detalló que llamaron a “gente de Canelones” y “gente a la que no le fue muy bien en las elecciones” del pasado 27 de octubre.

De todas maneras, se trató de dirigentes que no accedieron a la sugerencia de respaldo y a quienes hablaron con Montevideo Portal no les consta que haya habido llamadas similares hacia quienes confirmaron que se suman a la campaña por un gobierno frenteamplista.

Detrás de los nombres

Roberto Rivero

El primer pase que se conoció hace algunas semanas fue el del inspector general retirado Roberto Rivero. El hombre de 75 años, vinculado con el Partido Colorado, fue el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en los años 90.

A comienzos de este siglo, durante el comienzo del gobierno del Jorge Batlle, fue el director nacional de Policía. Sin embargo, meses después de que Batlle lo hubiera destacado como “el mejor policía”, el ministro del Interior Guillermo Stirling pidió su retiro voluntario, cosa que se concretó a mediados del 2000.

La razón detrás de esta especie de despido indirecto, que estuvo precedido por un sumario y arresto, de acuerdo con lo que reconoció el propio Orsi a fines de octubre de este año en Telemundo, fue por amenazar a un periodista.

En esa misma entrevista el candidato expresó: “Sí, me acuerdo perfectamente, pero eso no es impedimento para que yo lo consulte porque es una persona que tiene una experiencia muy amplia no solo en el país, sino en el exterior”, respondió.

“Son muy buenos los antecedentes [de Rivero]. Trabajó mucho en narcotráfico, fue soporte de los gobiernos en su momento y tiene una ascendencia hasta un punto que gran parte del elenco de los que fueron jerarcas, como [Julio] Guarteche o mismo [Mario] Layera se formaron con él”, agregó Orsi.

Orsi también es consciente de que en 2019 Rivero fue asesor en seguridad de Talvi.

Víctor Björgan

Quizás el nombre que causó mayor revuelo en estos días fue el de Víctor Björgan Barrios, exasesor de la Secretaría de Inteligencia al que el presidente pidió que se lo cesara luego de que dijera que votaría a Yamandú Orsi en el balotaje.

El hombre, experto en seguridad ciudadana, protección y defensa, ingresó a la política como secretario del dirigente rochense Carlos Julio Pereyra en 1980 e integró el Movimiento Nacional de Rocha. En dictadura vivió en el exilio en Noruega, de donde es originario su padre. Y, con la vuelta a la democracia, entre 1985 y 1987 fue secretario político de Wilson Ferreira Aldunate.

Trabajó como funcionario en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera de 1992 a 1995 y llegó a ser director Nacional de Televisión (Canal 5 y el Sistema Nacional de Televisión) y hasta los primeros tres meses del gobierno de Sanguinetti.

Entre 2022 y 2023 fue designado por el Directorio del Partido Nacional como único técnico representante del PN en la Comisión Interpartidaria convocada por el Ministerio del Interior para diseñar una estrategia de seguridad integral.

Zaida González

“Cuando el FA sume a alguien que yo no tenga que googlear para saber quién es, lo tomaré como una incorporación”, dijo este miércoles el excandidato presidencial por el PC Andrés Ojeda sobre Zaida González Legnani.

Sin embargo, en la noche del 27 de octubre el abogado le agradeció explícitamente a Zaida por su apoyo.

González Legnani, de 45 años, viene de familia de políticos: su abuelo paterno fue edil, pero, además, son varios los Legnani que han alcanzado cargos de senadores, diputados y ministros en diferentes partidos políticos uruguayos, como Augusto, Bernardo y Francisco. Este último hoy es muy cercano a Orsi.

Además, Zaida es hija de Eloísa Legnani, primera esposa del excanciller y actual secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro. De hecho, cuando fundó su sector, Laura Batllista, el diplomático le dedicó un video con un mensaje de apoyo.

Sin embargo, quien la acercó a la actividad política “consciente” fue el expresidente Jorge Batlle en 1998. La mujer, que se considera batllista y feminista, inició en la militancia política durante esos años.

Si bien tuvo un pasaje por el extinto Partido de la Gente, se mantuvo fiel al batllismo en el PC, hasta ahora.

Mariella Demarco

Otra mujer de filas batllistas que respalda a Orsi es Mariella Demarco. La mujer empezó su actividad política en 1982 en el sector de Julio María Sanguinetti, pero años después pasó a respaldar a Hugo Batalla dentro del PC. Tras esto, formó parte del Nuevo Espacio, pero se alejó cuando este sector ingresó al Frente Amplio.

Fue fundadora del Partido Independiente en 2003 y fue por ese partido que, en 2010, se presentó como candidata a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, en 2019 volvió a sus orígenes colorados, respaldó a Talvi y es hasta hoy convencional nacional del partido.

Agrupación Batllistas Independientes de Maldonado - Marcos Taramasco

Este miércoles empezó a circular por las redes sociales un comunicado firmado por la Agrupación Batllistas Independientes de Maldonado, perteneciente al PC, que aludía a la cercanía del candidato del FA con el batllismo e indicaba que, por ese motivo, irán con Orsi.

Otra vez aparecieron burlas y comentarios irónicos por el anonimato de su firma y su poco caudal electoral: su lista, la 919, obtuvo 64 votos en la interna, en la que apoyaron a Carolina Ache.

Montevideo Portal supo que detrás de esta agrupación se encuentra un militante colorado jubilado llamado Marcos Taramasco y se contactó con él.

Está agrupación Batllista Independiente de Maldonado hace público su apoyo en este balotaje al candidato Prof. Yamandú Orsi.

Entre los dos contendientes vemos el Orsi más cercano a los ideales Batllistas. pic.twitter.com/uBRqxRDIfs — Batllistas independientes de Maldonado. (@PartidoCol43310) November 6, 2024

Taramasco es convencional del Partido Colorado por Maldonado y, según le contó a Montevideo Portal, no pusieron sus nombres para resguardad su intimidad ante los posibles “ataques” en redes sociales, que efectivamente sucedieron.

El hombre negó haber sido contactado por el Frente Amplio y dijo que la decisión de acompañar a Orsi fue tomada con total libertad por su agrupación, que se formó “hace un mes y medio”.

De hecho, Taramasco recién está iniciando el proceso para registrar el nombre de su agrupación dentro del PC y confía en que no haya problemas con ese registro pese al respaldo al FA en el balotaje.

