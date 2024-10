Uno a uno, el patrimonio que declararon los principales candidatos presidenciales

Política

Montevideo Portal

Los candidatos a la Presidencia de los partidos políticos, así como sus nominados a la vicepresidencia, declararon ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sus bienes e ingresos.

Están obligados a presentar esta información de acuerdo a la ley Nº 17.060.

Las declaraciones, publicadas en la página web de la Jutep, omiten los datos identificatorios de los bienes, derechos y obligaciones de los candidatos. A su vez, en el acta de constancia, la junta constató que la fórmula presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) —César Vega y Sergio Billiris— no presentaron la declaración.

A continuación, las declaraciones juradas de los principales candidatos (el valor del dólar utilizado fue de $ 41,64).

Frente Amplio

Yamandú Orsi declaró un patrimonio neto de casi $ 6 millones (US$ 142.000 dólares). Entre sus activos figuran una casa y dos autos, y el subsidio que percibe como exintendente de Canelones es de $ 180.760.

Declaración jurada Candidat... by Montevideo Portal

En tanto, la exintendenta de Montevideo y candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, declaró un patrimonio neto de más de $ 13 millones, lo que se traduce en unos US$ 315.000. Sus activos son únicamente un depósito bancario y una casa, y sus pasivos los pagos de dos tarjetas de crédito. También recibe un subsidio como exintendenta por $ 215.000.

Declaración jurada Candidat... by Montevideo Portal

Partido Nacional

Álvaro Delgado es el segundo candidato con el patrimonio neto más alto, con un total de $ 41 millones (un millón de dólares). Declaró cinco depósitos, dos casas (sobre una de ellas tiene el 50% de la propiedad), un vehículo y acciones en la empresa de su esposa, Leticia Lateulade. En cuanto a sus pasivos, tiene deudas por tres casas, un préstamo puente y una tarjeta de crédito. Como exsecretario de Presidencia recibe por concepto de subsidio $ 128.300 y percibe $ 420.000 en rentas de explotación agropecuaria.

Candidato a Presidencia Del... by Montevideo Portal

Su candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, es la única con números rojos: su patrimonio neto es de $ -362.000 (más de US$ 8.500). Declaró poseer un depósito y dos vehículos, pero además dos deudas bancarias (por un total de $ 650.000), dos préstamos (por $ 48.000) y una tarjeta de crédito. Indicó tener ingresos por $ 86.965, entre lo que percibe como funcionaria de la Intendencia de Montevideo (actualmente en pase a comisión), pensión por hjios y por Prosepi.

Declaración jurada Candidat... by Montevideo Portal

Partido Colorado

Andrés Ojeda declaró un patrimonio neto de $ 10.727.890 (unos US$ 255.000): cuatro depósitos y un vehículo (un Mercedes Benz) y ningún pasivo. El promedio de su sueldo mensual como abogado profesional independiente es de $ 250.000.

Candidato a Presidencia Ojeda by Montevideo Portal

El candidato a vice, Robert Silva, tiene un patrimonio neto declarado de $ 8 millones (US$ 194.000). Entre sus activos tiene depósitos, tres inmuebles —dos casas y un panteón familiar— y un vehículo. No tiene pasivos. En su declaración jurada, el colorado declaró no tener ingresos actualmente y que es funcionario de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), pero con licencia sin goce de sueldo.

Candidato a Vicepresidencia... by Montevideo Portal

Cabildo Abierto

Guido Manini Ríos es el candidato con mayor patrimonio neto, con un total de $ 166.660.000 (más de US$ 4 millones). Sus activos consisten en dos depósitos, US$ 20.000 en efectivo, siete inmuebles (cuatro apartamentos, una casa y dos chacras), ganado (ovino, vacuno y equino), bonos en la Bolsa de Valores y “varios” Cofre Fort; no tiene pasivos. El sueldo del senador cabildante es de $ 250.000 y percibe $ 707.000 en rentas.

Candidato a Presidencia Man... by Montevideo Portal

Al momento de revisión de la declaración de Lorena Quintana, candidata a vice de Cabildo Abierto, presentaba inconsistencias en la deuda hipotecaria (pasivo). La Jutep luego dio de baja la página y puso un mensaje de que estaba “en mantenimiento”, así que es posible que esto se resuelva más adelante.

Candidata a Vicepresidencia... by Montevideo Portal

Partido Independiente

Pablo Mieres declaró un patrimonio neto de casi $ 15 millones (unos US$ 350.000). Tiene dos depósitos, una casa y un auto. No tiene pasivos. Como exministro de Trabajo declaró que recibe un subsidio líquido de $ 196.600 y $ 70.000 por honorarios profesionales.

Candidato a Presidencia Mieres by Montevideo Portal

Su candidata a vice, Mónica Bottero, declaró $ 12.180.000 de patrimonio neto. Como activos tiene únicamente un apartamento, una casa y un auto. No tiene pasivos. Según su declaración, su sueldo líquido como directora de Inmujeres es de $ 151.000, percibe $ 35.000 de jubilación y $ 32.000 por “facturación por trabajos artísticos”.

Candidata a Vicepresidencia... by Montevideo Portal

Curiosidades

Luego de Manini Ríos y Delgado, el tercer candidato de mayor patrimonio es Guillermo Franchi, del Partido de los Cambios Necesarios. Su patrimonio neto es de $ 24 millones (más de US$ 575.000). El exvocero de Un Solo Uruguay no declaró ingresos, pero tiene dos depósitos, seis terrenos, un camión, ganado ovino y vacuno, así como también una sociedad agraria.

En tanto, el candidato que declaró el menor patrimonio fue Gonzalo Martínez, de Unidad Popular. Su patrimonio neto es de un millón de pesos (US$ 25.000) y tiene el 50% de una propiedad.

Montevideo Portal