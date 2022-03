Unión de Exportadores ve con “preocupación” baja del dólar, que perjudica a todo el sector

Economía

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) emitió un comunicado este martes donde manifiesta su “preocupación” la reciente caída de la cotización del dólar, que esta semana se ubicó en el menor nivel de los últimos dos años.

“Nos encontramos en una coyuntura muy particular, con altos niveles de incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales. Sin embargo, consideramos necesario generar mecanismos para evitar variaciones abruptas y persistentes como las que se vienen dando”, detalla la misiva.

La gremial argumentó que esta situación perjudica a todo el sector exportador y, en particular, a la industria manufacturera exportadora, “gran generadora de puestos de trabajo”.

La economista de la UEU, María Laura Rodríguez, contó a Montevideo Portal que tienen un “diálogo periódico” con el Ministerio de Economía (MEF), el Banco Central (BCU) y Presidencia de la República; “no es que hayamos hablado de la caída del dólar puntualmente con todos, sino que vamos haciendo rondas de visitas y tenemos pendiente una reunión con varios ministerios, entonces ahí les plantearemos la caída del dólar”, explicó la experta.

En este sentido, detalló que con el BCU, con quien las conversaciones son “casi permanentes”, le han preguntado y planteado la importancia de aplicar medidas para encontrar una solución. Rodríguez indicó que el dólar cayó un 0,3 % en la jornada de este martes, pero descendió un 3 % en marzo y 7,7 % en lo que va del año.

“Ellos en este momento no están viendo un cambio de portafolio, que ese sería uno de los puntos, entonces es más bien un tema de oferta y demanda de dólares (hay mucha oferta y pocos compradores). Seguiremos viendo si hay alguna posibilidad de hacer algún movimiento; tal vez no sea por el lado del BCU, tal vez sea de otro tipo de medidas. No con el dólar, sino específico para sectores que se han perjudicado, esa es la opción que tenemos, pero eso lo seguiremos dialogando”, sostuvo la economista.

