Unas 350.000 personas fueron omitidas del censo 2023, según el INE; es el 10,3% del total
El instituto afirmó que ese porcentaje es “grande, pero no enorme para los tiempos que corren”. De ellas, 34.500 residen en asentamientos.
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14.05.2026 17:46
Montevideo Portal
Poco más de un 10% de la población del país no fue considerada durante el censo realizado en 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo presentó este jueves los datos finales del relevamiento realizado tres años atrás. Así, señaló que el porcentaje de omisión (es decir, la población no contada) fue de 10,3%; “grande, pero no enorme para los tiempos que corren”, indicó el presidente, Marcelo Bisogno, en la presentación.
Ese porcentaje se traduce en unas 350.000 personas, añadió.
De ese total, se estima que la mayoría (15,2%) se sitúa entre los 0 y 5 años, seguido de los que tienen entre 25 y 35 años (14,4%). A su vez, al observar el estrato socioeconómico, el INE estimó que un 17,5% de la población omitida en el censo 2023 pertenecía a un estrato bajo.
A su vez, de esas 350.000 personas, unas 34.533 residen en asentamientos, señaló el INE. Otras 21.769 viven bajo hacinamiento (es decir, más de tres personas por habitación para dormir), y 87.604 tenían “carencias en los materiales de paredes, techo o pisos”.
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