Una vez tocó: fin de semana con hasta 25 °C y otros detalles del pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció su pronóstico para el fin de semana, en el que se esperan “temperaturas agradables”.
El viernes, la mañana estará fresca, pero por la tarde la jornada será templada, con máximas de hasta 21 °C. El cielo estará claro y algo nuboso.
El sábado se espera un “leve aumento de las temperaturas”, aunque con aumento de la nubosidad. Las temperaturas máximas variarán entre 18 °C y 23 °C en función de la zona del país.
En tanto, el domingo “continuará aumentando levemente la temperatura”. Las máximas previstas podrán llegar hasta los 25 °C en el norte, mientras en el sur serán de entre 20 °C y 22 °C.
