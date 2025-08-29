Internacionales

Una uruguaya de 41 años fue asesinada en Paraguay: hay un joven detenido

La Justicia de Paraguay investiga en el asesinato de una uruguaya de 41 años en un edificio abandonado en el microcentro de Asunción. Un joven de 23 años es el principal sospechoso del crimen.

La fiscal Daysi Sánchez relató cómo habría ocurrido el crimen de Karina Ximena Arismendi. Según ABC, el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona registró que la uruguaya había salido del edificio el jueves a las 7:03 y regresó a las 7:40. Luego no volvió a irse del lugar.

Esa misma mañana, pero a las 9:53, Óscar Aquino Fernández también ingresó al edificio. El principal sospechoso ingresó con una vestimenta, pero al salir, sobre las 11:58, estaba vestido diferente.

Según la fiscal, el asesinato a Arismendi habría ocurrido en el lapso en el que Aquino Fernández estuvo en el lugar.

La Justicia interrogó al principal sospechoso del crimen y detectó inconsistencias en su relato. El hombre dijo que encontró el cuerpo de la uruguaya el viernes (un día después de que las cámaras la registraran), pero la autopsia determinó que por su “rigidez cadavérica y el estado de la sangre” correspondían a un fallecimiento anterior.

El indagado también afirmó haber movido el cuerpo y abusar de la víctima una vez que murió, pero los hallazgos forenses no pudieron comprobarlo.

La uruguaya presentaba signos de defensa. La línea de investigación arrojó que la mujer solía salir de su casa para buscar dinero o drogas, por lo que no descartaron que el crimen se tratara de un robo. Así, descartó que se tratara de un femicidio.