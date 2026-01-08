Curiosidades

Una tiktoker mostró su experiencia inesperada en los toboganes del Parque Rodó

Montevideo Portal

En las últimas horas, un video publicado en TikTok se ha vuelto tendencia entre los usuarios uruguayos. En él, una joven comparte su experiencia en uno de los toboganes ubicados en las canteras del Parque Rodó.

El clip comienza mostrando a la mujer mientras se prepara para deslizarse. Sin embargo, la experiencia no salió exactamente como lo esperaba.

Tras lanzarse, la velocidad del descenso la tomó por sorpresa y, al llegar al final, terminó cayendo al piso.

El momento fue captado en cámara y generó risas entre quienes vieron el video, que ya acumula cientos de reproducciones y comentarios.

