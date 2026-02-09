Una sorpresa: dos camionetas chocaron en ruta 20 y salieron decenas de abejas volando

Montevideo Portal
Este lunes, dos camionetas protagonizaron un choque por alcance en la ruta 20 entre la localidad de Grecco y la ruta 3.
Uno de los vehículos estaba estacionado sobre la banquina y llevaba un tráiler cargado. En determinado momento, una camioneta apareció y la embistió de atrás, haciendo que la carga terminara en el piso.
En el tráiler se llevaban decenas de abejas en varias colmenas. Algunos de los animales salieron volando, mientras que la mayoría resultó muerta producto del impacto y la frágil estructura del acoplado.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]