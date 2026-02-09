Contenido creado por Joaquín Symonds
Policiales

Y algunas ni eso

Una sorpresa: dos camionetas chocaron en ruta 20 y salieron decenas de abejas volando

El hecho se dio cerca de la localidad de Grecco. Uno de los vehículos estaba estacionado en la banquina.

09.02.2026 20:32

2026-02-09T20:32:00-03:00
Montevideo Portal

Este lunes, dos camionetas protagonizaron un choque por alcance en la ruta 20 entre la localidad de Grecco y la ruta 3.

Uno de los vehículos estaba estacionado sobre la banquina y llevaba un tráiler cargado. En determinado momento, una camioneta apareció y la embistió de atrás, haciendo que la carga terminara en el piso. 

En el tráiler se llevaban decenas de abejas en varias colmenas. Algunos de los animales salieron volando, mientras que la mayoría resultó muerta producto del impacto y la frágil estructura del acoplado. 

