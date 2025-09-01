Policiales

Una policía fue baleada en las nalgas por otra mujer en incidente por niños solos

La Jefatura de Policía de Soriano investiga un violento episodio en el que resultó herida una joven agente.

Según información policial publicada por el medio local Agesor, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una finca sita en la calle Alegría, en el barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes.

Hasta ese lugar había llegado un patrullero, luego de que se recibiera una denuncia acerca de la presencia de tres menores de edad sin supervisión adulta desde la medianoche.

Los agentes trabajaban en el lugar cuando arribó en taxi una mujer, moradora de la casa y madre de los menores. Al notar la presencia de los agentes, la recién llegada empuñó un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó en las nalgas a una agente que, de acuerdo con el citado medio, había ingresado recientemente a filas policiales.

Ante la violenta situación, se solicitó apoyo, y poco después arribaron al lugar otros uniformados. Para entonces, la mujer ya había sido apaciguada y desarmada por familiares.

La atacante, identificada como M.A.M., de 39 años, y poseedora de antecedentes penales, fue arrestada y quedó a disposición de la Justicia. En el lugar se incautó un revólver calibre 22.

En cuanto a la agente, fue hospitalizada en condición estable y se la intervino para retirarle la bala. Su vida no corre peligro y evoluciona de manera favorable.