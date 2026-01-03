Policiales

Una persona fue hallada “completamente incendiada” este sábado en el barrio Cerro

Montevideo Portal

Una persona fue hallada muerta en la mañana de este sábado, en el barrio Cerro de Montevideo.

El cuerpo fue encontrado en la intersección de las calles Alfredo Mones Quintela y Cuba. Un vecino de la zona dio aviso a la policía. Al llegar al lugar, efectivos policiales localizaron a “una persona completamente incendiada”. El hecho es investigado como “muerte dudosa”.

Además, concurrió personal de Bomberos y de la Policía Científica. “El cuerpo fue trasladado a la morgue para su autopsia e identificación”, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

La Fiscalía dispuso actuaciones periciales y pidió la intervención de la Dirección de Homicidios, con el objetivo de continuar con la investigación en curso.

Montevideo Portal