Una persona fue hallada “completamente incendiada” este sábado en el barrio Cerro

Montevideo Portal
Una persona fue hallada muerta en la mañana de este sábado, en el barrio Cerro de Montevideo.
El cuerpo fue encontrado en la intersección de las calles Alfredo Mones Quintela y Cuba. Un vecino de la zona dio aviso a la policía. Al llegar al lugar, efectivos policiales localizaron a “una persona completamente incendiada”. El hecho es investigado como “muerte dudosa”.
Además, concurrió personal de Bomberos y de la Policía Científica. “El cuerpo fue trasladado a la morgue para su autopsia e identificación”, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
La Fiscalía dispuso actuaciones periciales y pidió la intervención de la Dirección de Homicidios, con el objetivo de continuar con la investigación en curso.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]