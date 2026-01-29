Judiciales

Una persona condenada y dos imputadas en el marco de la Operación Malvinas en Maldonado

Montevideo Portal

La Fiscalía de Maldonado logró la condena de una persona que había sido detenida ayer miércoles durante la llamada Operación Malvinas, en la que también se incautaron armas, drogas, dinero y vehículos.

El hombre, de 32 años, fue condenado tras llegar a un proceso abreviado como “autor penalmente responsable” de un delito de tenencia de estupefacientes “en la modalidad de negociación”, un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones, y un delito de porte de arma por reincidente; todos ellos fueron en régimen de reiteración real entre sí, según informaron desde el Ministerio Público.

Así, se le impuso una pena de cinco años de penitenciaría.

A su vez, otras dos personas —que también fueron detenidas en el mencionado operativo— fueron imputadas como presuntos autoras de “un delito de asistencia a las actividades delictivas” previstas en la Ley Contra el Lavado de Activos y los artículos 18 y 60 del Código Penal. A ambas (un hombre de 42 y una mujer de 21 años, sin antecedentes penales) se les dispuso como medida cautelar que fijen domicilio, se presenten en la seccional policial correspondiente dos veces por semana y que cumplan con arresto domiciliario nocturno por 120 días mientras continúa la investigación.

Además, se ordenó el decomiso de sustancias, armas, dinero y bienes incautados.

De acuerdo con el parte policial del Ministerio del Interior, en total se pesquisaron:

• 4,3 kg de cocaína.

• 1,1 kg de marihuana.

• Tres balanzas de precisión.

• Municiones de diversos calibres.

• Dos pistolas con cargador.

• Un fusil con tres cargadores.

• tres rifles calibre 22, uno de ellos con mira telescópica.

• Dos escopetas calibre 12.

• Una camioneta.

• Un camión.

• Una motocicleta.

• Cinco teléfonos celulares.

• Dinero en efectivo.

