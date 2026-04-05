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Una paciente agredió a personal de la salud en policlínica de Parque del Plata

El pasado jueves, una paciente agredió a personal de la salud en la policlínica de ASSE de Parque del Plata.

En diálogo con Montevideo Portal, el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira relató cómo fueron los hechos. Contó que una mujer “golpeó al personal de enfermería, a la médica, a la oficial del 222”.

Además, añadió que la paciente “rompió el mobiliario dentro del centro, rompió algunos vidrios, algunas lascas de vidrio terminaron en la vista de un trabajador de la salud, fue una situación muy violenta”.

El jerarca también sostuvo que el hecho viene “enmarcado en una situación que venimos viviendo los trabajadores de la salud, la federación viene denunciando las agresiones que cada vez son más seguidas”.

En línea con lo anterior, agregó que “cada vez tienen mayor intensidad en la violencia que se les da a los funcionarios de la salud”. Aseguró que en el correr de lo que va del 2026 se llevan 16 agresiones a funcionarios de la salud, mientras que en el 2025 se registraron 48.

A su vez, la FFSP divulgó un comunicado en el que expresa su “más enérgico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Salud de Parque del Plata” y también afirma que “lejos de ser hechos aislados se están reiterando con mayor frecuencia”.

En la nota exigen “las medidas necesarias para garantizar la protección del personal en todos los centros de salud”.