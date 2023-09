Una nueva Marcha por la Diversidad: entre la fiesta y el himno frente al Palacio

Locales

La Marcha por la Diversidad 2023 se realizó este viernes bajo la consigna “Basta de impunidad y saqueo de derechos”. Desde las 18:30, cientos de personas se movilizan desde la plaza del Entrevero hasta la plaza 1º de Mayo.

“Las leyes que defendimos, discutimos y militamos hasta que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional, no se cumplen. Asistimos a una pantomima estatal en la que no se elimina el marco normativo, simplemente no se asigna presupuesto para que funcione efectivamente o se le hace el vacío en todos los sectores posibles”, sostiene el comunicado de prensa, principalmente en referencia a la Ley Integral para Personas Trans.

En las imágenes de la marcha, a la que acudió Montevideo Portal, se ven la pancarta al frente, varias banderas, pañuelos, caras pintadas y más, todo con los colores del arcoíris. También había varios pañuelos de color amarillo, en defensa de la ley trans.

Incluso estaba presente un hombre con un megáfono, que vociferaba: “Dios ama a las personas, Dios es hombres y mujeres”.

El ambiente era de fiesta: a lo largo de la marcha, un camión acompañaba a las personas que iban de a pie. Desde el vehículo se pasaban canciones como “Born This Way”, de Lady Gaga; “I Will Survive”, Gloria Gaynor, o “Firework”, de Katy Perry. Muchos abrazos, cotillón, looks de acuerdo a la consigna y niños por doquier.

Cuando llegaron al Palacio Legislativo, se escuchó y entonó el himno. Más adelante, al alcanzar la 1º de Mayo, se leyó la proclama frente a un cúmulo de gente.

Historia y trascendencia

Por otro lado, la organizadora de la convocatoria, Daniela Buquet, explicó a Montevideo Portal que la referencia al “saqueo de derechos” en la consigna es un “juego de palabras” por cuando se vivió la crisis del agua.

“Hay un desmantelamiento de la política social y en concreto estamos en un estado de alerta permanente, teniendo que saltar a la defensa de los derechos conquistados, de las leyes ya logradas en nuestro país. Tenemos una ley integral para personas trans que va a estar cumpliendo cinco años en estos meses y todavía no se termina de aplicar. Seguimos demandando cosas muy básicas como educación, vivienda, trabajo, vivir una vida sin violencia. Si no hay voluntad política detrás, las leyes no se van a cumplir nunca”, criticó Buquet.

A su vez, se refirió también al trigésimo aniversario de la marcha, y recordó al “puñadito de valientes” que asistieron a las primeras concentraciones, aquellas personas “que se animaron a ir con la cara tapada porque si no al otro día los echaban del trabajo”.

En contraste, en la actualidad, quienes van a la marcha se llenan la cara de brillantina y salen a las calles, resaltó Buquet. “Somos miles y las cosas han cambiado mucho”, puntualizó.

“Vivimos en un país más libre y más feliz, pero todavía falta mucho. La violencia está a la orden del día. Este mismo año sucedieron un montón de ataques a personas trans en la calle. Las políticas públicas que lleva adelante el Estado son muy mínimas para todo lo que hay que hacer”, concluyó.

A continuación, la proclama que se leyó al final de la marcha, en la plaza 1º de Mayo:

Proclama Marcha Por La Diversidad 2023 by Montevideo Portal on Scribd

(Producción: Agustina Lombardi)

