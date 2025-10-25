Una mujer que ocupa una casa abandonada en San Carlos recibió una golpiza y fue internada

Montevideo Portal
Una mujer fue golpeada por al menos cinco personas en San Carlos, todas vecinos de ella (hombres y mujeres), en la noche del pasado viernes 17 de octubre, según informó FM Gente este sábado y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado.
De acuerdo con el citado medio, la víctima sufrió una fractura nasal, pequeñas contusiones pulmonares y fracturas de vértebras lumbares, por lo que permaneció internada en una mutualista durante cinco días.
La mujer ocupa abandonada una casa en dicha localidad, dado que la propietaria de la vivienda falleció y su hijo vive en el extranjero; este lugar era utilizado como boca de drogas, indica el citado medio. La mujer está en proceso de regularizar esta vivienda.
El caso es investigado por la Policía y Fiscalía.
