Una mujer murió en incendio; le dio un paro cardiorrespiratorio cuando llegó Bomberos

Una mujer murió en un incendio en la madrugada de este jueves. El apartamento se encuentra en el primer piso de un edificio del barrio La Aguada, según informó Bomberos a través de un comunicado.
La edificación se encuentra en el primer piso y se registró fuego “violento y gran concentración de humo”.
Cuando los efectivos ingresaron al interior del apartamento, encontraron que a la mujer le estaba dando un paro cardiorrespiratorio.
Si bien intentaron reanimarla en el lugar por parte de personal médico, falleció al poco rato de que habían llegado los Bomberos.
