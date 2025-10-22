Policiales

Una mujer murió después de volcar con su auto en la ruta 39, en Maldonado

Una mujer falleció después de haber volcado en la tarde de este miércoles en el kilómetro de 12 de la ruta 39 en Maldonado, confirmó la Jefatura de ese departamento.

La víctima fatal circulaba en dirección a San Carlos cuando, por causas a determinar, perdió el dominio del vehículo y cruzó a la senda contraria. Un camión de pequeño porte que se dirigía por el sentido opuesto fue impactado. El conductor, un hombre de mayor de edad, resultó ileso.

La Policía Científica y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Maldonado trabajaron en el lugar de los hechos, próximo al camino Las Rosas. La ruta permanece cortada.