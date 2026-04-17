Policiales

Una mujer mató a un hombre en la casa, lo desvalijó con un flete y dijo que eran “regalos”

En las últimas horas, la Justicia avanzó en un complejo caso de homicidio ocurrido a principios de año.

Según informara el noticiero Subrayado, los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero en una finca de la calle El Parnaso en Piedras Blancas. Sin embargo, no se tuvo noticias de ellos hasta dos días después, cuando una hermana de la víctima acudió a la Policía porque no podía contactarse con su familiar.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la puerta cerrada y con la colaboración de los vecinos accedieron al techo. Desde allí notaron que en la casa había un gran desorden.

También entrevistaron a una vecina que aportó relevante información: dijo haber visto al dueño de casa, un hombre de 61 años, entrar con una mujer. Al día siguiente, vio a la misma mujer retirarse con un flete con varios objetos, entre ellos una cama y un televisor.

Se dispuso entonces que un cerrajero abriera la puerta de la casa. Dentro del desorden imperante en el inmueble, los agentes encontraron el cuerpo del hombre oculto bajo mantas y almohadas ya semidescompuesto. Luego, las pericias e investigaciones determinaron que se trató de un homicidio.

De acuerdo con el citado medio, las pesquisas establecieron que la causa del deceso fue un golpe en la cabeza con un objeto contundente todavía no individualizado y que habría sido propinado por la mujer ya mencionada.

Los investigadores identificaron y localizaron a la agresora, una mujer de 47 años residente en el barrio Marconi, en cuya vivienda se encontraron varios objetos que faltaban en el domicilio del occiso, como una heladera, una TV y un lavarropas.

La mujer no negó conocer al sexagenario, pero dijo que los electrodomésticos eran regalos de este y que no sabía nada sobre su muerte. Sin embargo, la evidencia reunida la señaló como autora del asesinato.

Por ello, la Justicia dispuso su imputación por un delito de homicidio muy especialmente agravado y estableció como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días.

La rea es madre de seis menores de edad, por lo que la Justicia de Familia intervino para resolver qué será de ellos de ahora en adelante.