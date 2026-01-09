Policiales

Una mujer fue herida de bala en Marconi; Policía investiga tiroteo con más de 200 disparos

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga un tiroteo en el barrio Marconi en el que se dispararon más de 200 balas. A su vez, una mujer fue herida por lo que se presume fue una bala perdida de dicho hecho.

El episodio ocurrió en la tarde de este viernes 9 de enero. Los efectivos dieron con el tiroteo gracias al sistema de inteligencia artificial Shotspotter, según consignó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la mencionada jefatura policial.

La mujer herida estaba en el patio de su casa, a unas cuatro cuadras del lugar del tiroteo. Por eso, las autoridades policiales investigan si la alcanzó una bala perdida.

De esta manera, la Policía investiga el hecho.

