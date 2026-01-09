Contenido creado por Ignacio Palumbo
Una mujer fue herida de bala en Marconi; Policía investiga tiroteo con más de 200 disparos

La víctima estaba en el patio de su casa, a unas cuatro cuadras del hecho. Se indaga si la alcanzó una bala perdida.

09.01.2026 19:37

2026-01-09T19:37:00-03:00
Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga un tiroteo en el barrio Marconi en el que se dispararon más de 200 balas. A su vez, una mujer fue herida por lo que se presume fue una bala perdida de dicho hecho.

El episodio ocurrió en la tarde de este viernes 9 de enero. Los efectivos dieron con el tiroteo gracias al sistema de inteligencia artificial Shotspotter, según consignó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la mencionada jefatura policial.

La mujer herida estaba en el patio de su casa, a unas cuatro cuadras del lugar del tiroteo. Por eso, las autoridades policiales investigan si la alcanzó una bala perdida.

De esta manera, la Policía investiga el hecho.

