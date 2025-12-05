Judiciales

Una mujer fue condenada por lavado de activos; montos superan los US$ 210.000

Una mujer fue condenada por lavado de activos en Montevideo, por fondos que superan los US$ 210.000.

La causa se enmarca en una línea de investigación iniciada por la Fiscalía de Estupefacientes de 2º turno, que “permitió identificar operaciones económicas y patrimoniales” realizadas por la pareja de la ahora condenada, según comunicó Fiscalía este viernes 5.

De acuerdo con la acusación fiscal, tanto él como la mujer “llevaron adelante múltiples negocios vinculados a la compra y venta de vehículos de alto valor y la adquisición de inmuebles, pese a carecer de ingresos declarados ante organismos tributarios y previsionales”. Entre los bienes adquiridos se destacan autos, cuyo valor oscilaba entre US$ 24.000 y US$ 46.000, e inmuebles en Ciudad de la Costa (por US$ 110.000) y Guazuvirá (por US$ 32.000).

La sentenciada “declaró como origen del dinero ‘ahorros personales’, provenientes de la venta informal de ropa, extremo que no resultó compatible con las cifras involucradas”, detalla el texto difundido por Fiscalía.

En tal sentido, el Ministerio Público determinó “que las operaciones fueron financiadas con dinero de procedencia ilícita” y que la imputada “actuó ocultando la verdadera propiedad de los bienes”, añade el comunicado.

De esta manera, se alcanzó un acuerdo abreviado con la imputada, y se dispuso una pena de 16 meses de prisión que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

Además, la Justicia determinó que la condenada debe residir “en un lugar determinado [y] donde sea posible la supervisión” de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, para que “se someta a la orientación y vigilancia permanente” de dicha dirección. También deberá presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar servicios comunitarios de dos horas semanales durante cinco meses.

Los bienes fueron decomisados y dirigidos a la Junta Nacional de Drogas.

