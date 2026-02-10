Una mujer falleció tras sufrir un paro cardíaco en Playa Verde

Una mujer mayor de edad falleció este lunes en la playa de Playa Verde tras sufrir un paro cardíaco, informó la Prefectura Nacional Naval.
De acuerdo al parte oficial, la Fiscalía fue puesta en conocimiento del hecho y dispuso la realización de la autopsia, así como la entrega del cuerpo a los familiares.
