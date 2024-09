Una mujer denunció que los cuerpos de sus padres “desaparecieron” del cementerio

Policiales

Una mujer que vive en la localidad de Tarariras (Colonia) denunció la desaparición de los cuerpos de sus padres del cementerio local. La denunciante contó que un día fue al lugar donde estaban las urnas, dado que los cadáveres estaban reducidos, y “resulta que había un urnario distinto y con una foto de otro señor”.

La mujer hizo el reclamo correspondiente y mostró los papeles que constataban la situación de sus padres. Al llegar al nicho, se dio cuenta que no estaba la tapa de mármol que contenía el nombre de los fallecidos.

“El tema es que no aparecen los cuerpos de mis padres. Me dijeron que no sabían y que iban a hablar con el encargado. Van casi dos meses, no me han llamado y yo quiero los huesos de mis padres con sus urnas”, añadió.

La denunciante insistió que hasta el momento “nadie se ha hecho cargo de nada”. “Yo voy a cumplir 70 años y quiero que aparezcan los huesos, que estén tranquilos”, sostuvo en diálogo con El viso comunica.

