Policiales

Una mujer de 76 años falleció tras un siniestro de tránsito cerca del Antel Arena

Montevideo Portal

Una mujer de 76 años falleció producto de un siniestro de tránsito ocurrido en la noche de este martes 10 de marzo.

El hecho ocurrió en el cruce de Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo, cerca del Antel Arena, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales. Según el citado medio, la mujer intentó cruzar la avenida, pero fue embestida por el vehículo.

A raíz del impacto sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente.

El hecho es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en que se produjo el impacto.

Montevideo Portal