Policiales

Una mujer de 30 años fue condenada por “abuso sexual sin contacto corporal” contra su hijo

Una madre de 30 años fue condenada por el delito de abuso sexual sin contacto corporal agravado contra su hijo y recibió una pena de 12 meses de prisión, que deberá cumplir con régimen de libertad a prueba.

Según detalló la Jefatura de Policía de Canelones, la investigación comenzó en diciembre del 2025, después de que el padre del niño de cuatro años presentara una denuncia con un video en el que se ve a la mujer realizando actos de índole sexual en presencia del niño.

En esa instancia, y ante la “gravedad” de las pruebas, la Justicia dispuso de forma inmediata medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación de la mujer hacia el niño, además de activar los protocolos correspondientes para la atención del hijo y el peritaje de los dispositivos electrónicos involucrados.

El juzgado de primer turno de Ciudad de la Costa condenó a la mujer como autora penalmente responsable de un delito de abuso sexual sin contacto corporal agravado, en concurso formal con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria de potestad.