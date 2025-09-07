Policiales

Una mujer de 25 años fue asesinada en La Teja; se encontraron siete vainas de munición

Una mujer de 25 años fue asesinada en la madrugada del sábado en el barrio La Teja, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal.

El hecho sucedió en las calles Rivera Indarte y Gregorio Camino.

La Policía fue advertida de una persona herida por arma de fuego y al llegar al lugar se encontraron con la joven desplomada en el suelo, con cerca de siete vainas de munición dispersadas a su alrededor.

Personal médico constató su fallecimiento poco después. Policía y Fiscalía de Homicidios trabajan en el caso.

De acuerdo con el medio citado, los investigadores teorizan que el crimen podría estar vinculado a una deuda relacionada con drogas.

