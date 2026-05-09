Una mujer cayó en la estafa del falso Sucive; denunció que le sacaron cerca de US$ 4.200

Montevideo Portal

Una mujer oriunda del departamento de Soriano radicó una denuncia penal en las últimas horas luego de haber notado una transferencia no autorizada en su cuenta bancaria en la que le quitaron una suma de dinero aproximada de US$ 4.200.

Según consignó el medio local Agesor, la víctima, de 55 años, declaró ante la Policía que recibió un mensaje de texto por parte de un número que aparentaba ser un servicio público oficial que la alertaba por una supuesta infracción de tránsito sin abonar.

Además, el SMS contenía un enlace para así poder hacer el aparente pago. La mujer explicó que clickeo la dirección que figuraba en el mensaje e ingresó los datos de una de sus tarjetas bancarias con la intención de regularizar la situación.

Sin embargo, y luego de haber omitido una advertencia sobre una presunta maniobra fraudulenta, la mujer recibió una llamada del banco emisor de la tarjeta en la que le avisaron que se había realizado una transferencia bancaria no autorizada por US$ 4.221.

La maniobra es la misma que una que circuló en los últimos días: muchos celulares uruguayos recibieron un mensaje de texto que se presentaba como un “recordatorio” de pago del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) por multas atrasadas.

Un usuario difundió un video que mostraba qué sucedía cuando se accedía al enlace que se envía por SMS, al cual dicho organismo exhortó a no ingresar. La persona entró al enlace, que lo deriva a una presunta página web con el título “Consulta de infracciones de tránsito”. Más abajo se solicita ingresar la matrícula del vehículo. Allí, el usuario alertó que “no aparece la foto del vehículo, tampoco para poner el padrón”.

Acto seguido, inventó una matrícula para continuar con el proceso, que lo llevó a una página donde se le informa que se halló una multa. La web incluye factores como el número de acta, el tipo y la fecha de la infracción, y la fecha de vencimiento.

De tal forma, el hombre señaló que, al apretar la opción para continuar con el pago, “ahí marchaste”. Según indicó, eso hace que los estafadores tengan acceso a los datos del teléfono y puedan vaciar “toda tu tarjeta”. “Y si llegás a poner un medio de pago acá, marchaste. Al otro día no te dejan ni plástico en la tarjeta”, finalizó.