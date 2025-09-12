Policiales

Una máquina a presión explotó en restaurante del Centro; hay un joven con heridas graves

Montevideo Portal

Un accidente laboral se produjo en la mañana de este viernes en un local de comida llamado “Bosque Bambú”, ubicado en San José entre Río Negro y Paraguay, en el barrio Centro de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal, el siniestro se produjo por la explosión de una máquina a presión mientras estaban preparando una comida.

La detonación fue tal que una pieza de un compresor salió despedida, atravesó toda la calle e impactó contra la marquesina de una peluquería que está ubicada enfrente.

Quien se encontraba realizando la preparación, un joven de 20 años, resultó con heridas de entidad, sobre todo en uno de sus brazos, y fue trasladado al hospital del Banco de Seguros del Estado.

“Sentí la explosión y vi un coso que salió contra la pared. Yo estaba acá abajo, me asusté y me metí para adentro. Por suerte no pasó nadie, ni un ómnibus, porque también lo agarraba”, narró un testigo al citado medio.

Se dispuso el trabajo de personal de Bomberos y de la Policía. A esta hora, el tránsito permanece cortado en las calles San José, Río Negro y Julio Herrera y Obes.

Montevideo Portal