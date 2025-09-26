Una madre encontró a su pareja violando a su hija; el hombre fue imputado con prisión

Montevideo Portal
Un hombre fue imputado por abusar sexualmente de una menor de 10 años en la ciudad de Pando (Canelones), según informó la Jefatura de Policía a través de un comunicado.
La madre de la menor fue quien radicó la denuncia y aseguró que ella fue testigo del hecho, dado que encontró al hombre abusando de la menor.
La Policía detuvo al autor del hecho y fue llevado ante la Fiscalía, quien pidió su imputación por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real.
La Justicia concedió la formalización de la investigación en contra del acusado y, como medida cautelar, fue enviado a prisión preventiva por 90 días mientras el Ministerio Público sigue investigando.
