Una histórica goleta neerlandesa fondeó en las aguas de Maldonado y llamó la atención

Una inusual imagen se vio en las aguas de Maldonado durante el pasado 6 de abril cuando la goleta JR Tolkien, de bandera neerlandesa, fondeó en las aguas del departamento esteño.
Según consignó FM Gente, la embarcación, que se distingue por sus velas rojas y el casco blanco, estuvo en Maldonado en su camino al puerto de Itajaí, en Brasil.
La goleta, que lleva su nombre en honor al autor de El señor de los anillos, pesa 139 toneladas con aparejo de gavia y mide 36 metros de eslora (41,7 metros de eslora total), con una manga de 7,8 metros y un calado de 3,2 metros.
Además, tiene dos mástiles de 32 metros de eslora que soportan una superficie vélica de 628 metros cuadrados. La propulsión auxiliar la proporciona un motor Caterpillar de 365 caballos de fuerza.
La embarcación cuenta con una tripulación de 10 personas y capacidad para entre 20 y 90 pasajeros en excursiones de un día, o hasta 32 pasajeros en fines de semana o cruceros más largos.
El alojamiento incluye 11 camarotes (diez con tres literas y uno con dos), con ducha y baños independientes. El salón principal tiene capacidad para 50 personas para la cena.
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