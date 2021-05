Una expedición internacional abandona el Everest por el aumento del covid

Curiosidades

Una expedición extranjera ha abandonado el ascenso al Everest debido al aumento del brote del coronavirus en el campamento base del pico más alto del mundo, afirmó este domingo a Efe uno de los organizadores.



Tendi Sherpa, el director de la empresa nepalí Icela Trekking and Expedition que sirve de apoyo en Nepal a la expedición organizada por la austríaca Furtenbach Adventures, afirmó que la preocupación ante la covid-19 no ha dejado de aumentar en los últimos días.



"Teníamos a más de cincuenta personas en el campamento base. Primero hicimos pruebas a algunos de ellos y descubrimos que cuatro estaban infectados", dijo Sherpa.



Otros cuatro miembros del equipo dieron positivo por coronavirus en una segunda ronda de test, y todos ellos fueros trasladados a un hospital de Katmandú antes de que la compañía cancelase el ascenso al Everest.



"Seis montañeros, sin embargo, han decidido continuar", explicó, antes de precisar que la expedición estaba compuesta de 21 escaladores extranjeros.



FUERA DE CONTROL



"Estimamos que hay un brote masivo del coronavirus en el campamento base del Everest, la situación está fuera de control", comentó Sherpa, quien reconoció que la falta de test hace difícil cuantificar la magnitud del problema.



"Estoy devastado, estoy decepcionado, lo siento por mis clientes, lo siento por nuestros sherpas y guías. Intentamos hacer todo correctamente. Tan bien como es posible, con la expedición en medio de una pandemia. Teníamos nuestros protocolos de seguridad, estábamos aislados en el campo base e hicimos pruebas exhaustivas", aseguró Lukas Furtenbach, director de la compañía austríaca, en un comunicado.



El director de la agencia de escalada Seven Summit Treks, Mingma Sherpa, afirmó que diez miembros de su compañía dieron positivo por la covid-19 hace dos semanas, incluyendo siete extranjeros.



"Pero se han recuperado y han regresado al campamento base para continuar su expedición", explicó.



FALTAN PRUEBAS



Desde el Campo Base, el representante del Ministerio de Turismo de Nepal Gyanendra Shrestha afirmó a Efe que un grupo de montañeros ha abandonado el campamento por sufrir fiebre y tos.



"No sabemos cuántos abandonaron el campo base o se reunieron con sus equipos tras recuperarse", reconoció Shrestha.



"Sin test, no podemos decir nada", concluyó.



Este año, después de que Nepal cerrase el pico más alto del mundo en 2020 por la pandemia, el país del Himalaya ha expedido un número récord de 408 permisos de escalada. Entre el 11 y el 13 de mayo, más de 150 personas han alcanzado la cumbre del Everest.



Pero este número récord de montañeros deseosos de alcanzar el pico más alto del mundo llega mientras el país asiático hace frente a una virulenta segunda ola del coronavirus.



Nepal registró el sábado 8.046 nuevas infecciones y ha impuesto restricciones para limitar el avance de la pandemia entre las que se incluye un bloqueo del tráfico aéreo internacional que ha dejado a miles de extranjeros bloqueados en el país.

Con información de EFE