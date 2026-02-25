Una “excepción” de la Junta: el cambio del lujoso complejo Fendi Château en Punta del Este

Política

La Intendencia de Maldonado autorizó la construcción de una tercera torre en el lujoso complejo Fendi Château, que se inauguró a fines del 2021.

El reciente aval de la comuna para iniciar los trabajos fue un paso posterior al del 2024, cuando la Junta de ese departamento autorizó una “excepción” para construir una torre de 100 metros de altura en la parada 17 de la playa Mansa de Punta del Este. Según supo Montevideo Portal, en una primera instancia se iban a construir dos torres, pero el proyecto viró en una sola “más grande”.

El periodista Marcelo Gallardo informó que la autorización de la construcción fue de la directora de Gestión Territorial de Maldonado, Soledad Laguarda, y prevé la edificación de una torre de 40.171 metros cuadrados. El proyecto contará con 52 apartamentos y 11 suites; 166 cocheras y 46 bauleras.

En 2021, el entonces presidente Luis Lacalle Pou participó de la inauguración del residencial Fendi Château, ubicado en la rambla Claudio Williman de Punta del Este. En esa ocasión, destacó la importancia de atar el emprendimiento privado, “el que empuja” y da trabajo, a las políticas de Estado, a las departamentales y a las nacionales. Además, afirmó que el uruguayo, cuando se esfuerza y cuenta con herramientas y educación, “gana en cualquier cancha”, y comparó a Uruguay con “una mosca blanca”.

Lacalle invitó a los presentes a “imaginar y soñar”. “Acá no había nada. Cuando caminábamos por acá en invierno, cuando se empezaba a mover la tierra, cuando se tuvo que ir mucho para abajo, y comíamos los primeros asados en el contenedor, él miraba y ya veía el edificio. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero él ya lo veía”, dijo Lacalle sobre el empresario argentino Sergio Grosskopf, quien desarrolló el emprendimiento. “Atar el emprendimiento privado, el que empuja, el que da laburo, a las políticas de Estado, a las políticas nacionales y departamentales”, expresó el presidente.

Grosskopf es el representante en Uruguay de Château Group, el grupo que administra en Buenos Aires los shoppings Alto Palermo y Alto Avellaneda y las residencias Torre Château Libertador and Torre Château Puerto Madero y, en Punta del Este, torres residenciales como las Le Parc.

Además, el grupo desarrolló en Miami residencias de máximo lujo, como Fendi Château en Surfside; Château Beach, en Sunny Isles Beach, y Freedom Tower en el centro de la ciudad, entre otras.

FM Gente informó que el residencial Fendi Château está integrado por dos torres de 27 pisos con apartamentos y penthouses, una piscina abierta de 150 metros lineales, piscina cubierta climatizada, jacuzzi, spa, gimnasio cerrado, salón para eventos, quinchos, centro de belleza y una sala de cine.

Por su parte, Presidencia informó en 2021 que el complejo se desarrolla en un área de más de 75.000 metros cuadrados, terreno elevado frente al mar que incluye dos torres, una de ellas, con cuatro departamentos por planta y la otra, con dos departamentos por planta. Ambas torres reúnen 150 residencias en metrajes de entre los 190 y los 550 metros cuadrados.