Policiales

Una charla en las alturas: policías disuadieron a hombre que quería saltar de un puente

En la tarde del sábado, el puente ferroviario sobre el río Olimar, en las afueras de la ciudad de Treinta y Tres, fue escenario de una angustiante situación: un hombre se encaramó sobre la estructura con la intención de arrojarse al vacío.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre usaba tobillera de seguimiento, objeto que se quitó y abandonó en la casa de un conocido, de donde salió manifestando su intención de ir al puente para quitarse la vida.

Ante tal situación, los agentes Brandon García y Juan Martínez, que patrullaban en moto por la ciudad, fueron enviados de inmediato al lugar. Al llegar al puente, avistaron al sujeto trepado sobre una de las barandas.

Los policías se acercaron con cautela al individuo e hicieron contacto con él, “manteniendo un diálogo apacible, logrando llegar a donde se encontraba y convenciéndolo de deponer su actitud”, detalla el informe.

Una vez que se logró que el hombre bajara del puente, fue enviado al hospital local para ser evaluado y luego quedó al cuidado de sus familiares.