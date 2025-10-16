Locales

Una buena y una mala: así estará el clima el fin de semana, según Inumet

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció su pronóstico de cara al tercer fin de semana de octubre.

En tal sentido, sostuvo que el viernes “será una jornada con abundante nubosidad”. “Se esperan lluvias y tormentas aisladas. Es decir, no se darán en forma simultánea en todo el territorio y habrá mejoras temporarias”, sostiene.

En tanto, el sábado “aún pueden registrarse lluvias aisladas”. “En el transcurso del día, la nubosidad irá en disminución, principalmente en el sur del río Negro. Lo destacado de este día es que las temperaturas irán en descenso, por lo que, en la tarde-noche, se espera que desciendan considerablemente con respecto al día anterior”, resalta.

Por último, la mañana del domingo “será muy fría”. “Las temperaturas mínimas podrían ubicarse por debajo de los 5 grados en zonas del centro y este del territorio”, agrega. En tal sentido, el cielo estará nuboso o algo nuboso en todo el país, sin probabilidad de lluvias.

