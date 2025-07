Una buena: salió del coma el niño que fue atacado brutalmente en aeropuerto

El pasado 24 de junio, el registro de un absurdo y violento episodio se hizo viral en Rusia.

El hecho ocurrió en el aeropuerto de la ciudad de Sheremetyevo. Allí, Vladímir Vitok, bielorruso de 31 años, atacó de forma sorpresiva y sin razón alguna a un niño de 18 meses.

La agresión ocurrió en el área de recogida de equipajes. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el agresor se sitúa junto al pequeño y luego, de forma inesperada, lo levanta por encima de su cabeza para luego lanzarlo con fuerza al piso.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Tras un breve espasmo, el niño, llamado Yazdan, se queda inmóvil mientras alguien lo levanta en brazos para protegerlo.

Según informara el periódico Metro, el pequeño es de nacionalidad afgana y había llegado a Rusia minutos antes procedente se Irán y acompañado por sus padres, en procura de alejarse de los ataques que Israel lanzaba contra Teherán en esos días.

Vitok, obrero con experiencia en construcción de plantas nucleares, iba de regreso a casa luego de ser reprobado en un empleo en Egipto, debido a que dio positivo en una prueba de consumo de drogas. Fue detenido inmediatamente después de la agresión y afronta varios cargos.

En su declaración, confesó entre balbuceos que había intentado matar a un niño. Sin embargo, no fue capaz de explicar su motivación para semejante crimen, y dijo que padece esquizofrenia y que actuó bajo el efecto de drogas. Esto último fue confirmado por las pruebas toxicológicas.

De acuerdo con el portal noticioso MASH, el sujeto había bebido tres botellas de whisky antes de partir de El Cairo, donde también compró marihuana, droga con la que logró viajar y que le fue incautada luego del arresto.

Recuperación

Los médicos del Centro Infantil Roshal informaron que el pequeño sufrió fracturas de cráneo graves, lesiones en la columna vertebral y hemorragia interna. “Tenía un hematoma subdural y una fractura de cráneo expuesta”, declaró la doctora Tatyana Shapovalenko. La profesional explicó que el paciente fue puesto en coma inducido, y subrayó que no requirió tratamiento neuroquirúrgico.

Días después, los médicos hicieron que Yazdan saliera del coma. El niño abrió los ojos y logró respirar por sí solo. Posteriormente, se lo trasladó a sala común.

“Recobró el conocimiento, abrió los ojos, pero aún no dice nada. Estoy aquí cada segundo, con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, declaró su padre, Mohammed Shahim.

?? Little Yazdan, the 2-year-old who was slammed to the floor at Sheremetyevo Airport, is on the mend—he’s now able to eat on his own. This morning, he had a banana and some mashed potatoes for breakfast.



He’s still cautious around unfamiliar adults, which is no surprise. But… https://t.co/46Wib72DRh pic.twitter.com/r8At929WzO